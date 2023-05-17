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公務員工會代表冀政府勿「剋扣」加薪幅度，坦言難追回去年差額

17/05/2023

　　薪酬趨勢調查結果今日出爐，在扣除遞增薪額後，今年的薪酬趨勢淨指標分別為高層公務員2.87%、中層4.65%、低層4.5%。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，幅度在預期之內，要求政府當局至少要加足這個幅度，別再「剋扣」薪酬。


　
公務員士氣受打擊
　
　　梁籌庭形容今次出來的幅度較為理想，與市場相若，希望政府可以給公務員一個交代。他表示，中、低層公務員涉及人數約12萬多，過去政府最終加幅比起薪酬指標一般「有少無多」，當中去年不跟指標僅劃一加薪2.5%，已導致公務員同事士氣受打擊，如果今年再不加足指標，同事會受到雙重損失，若人工連續兩年都追不上私人市場變化，更難指望搶人才了。


　　梁籌庭稱，作為員工，當然希望可追溯去年減少了的加幅，但事實上很難令政府給回公務員，即是少加的2%。
　
政府:不存在追加或滾存去年加幅
　
　　去年政府劃一加薪2.5%，被問到今年經濟好轉、政府會否「追加」去年扣減的薪酬，公務員事務局常任秘書長梁卓文表示，機制上不存在「追加」、「滾存」等，不排除職方會有類似表述，但強調每年按六大因素作單獨判斷，「唔會睇返舊年或早幾年情況，否則成件事會沒完沒了。」

 

撰文：經濟通採訪組

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