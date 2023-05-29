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陳茂波:貫通東西南北交通網絡助釋放土地發展潛力

29/05/2023

　　財政司司長陳茂波在網誌中撰文表示，要讓本港更好更高效發展，必須改變思維，透過前瞻的規劃，更好地理順空間布局和基建配套，讓新發展地區能更好滿足市民的居住和生活需要；而貫通香港東西南北的交通網絡，不但能便利出行，更有助加快產業及商業發展，以及釋放沿途土地的發展潛力。「基建先行」，讓香港的發展更利民、更快速、更高效、更可持續。


　
逾390萬人居於新界區，佔比升至54%
　
　　他提及，現時本港共有約270公里的鐵路，覆蓋本港約七成人口的居所，是本港交通網絡的骨幹。由於鐵路工程興建需時，政府更需要前瞻部署，讓相關項目能及時實現，一方面可便利新發展區的市民及工商業活動，同時提升整個香港交通系統的連接性，使其更四通八達，為市民和工商百業提供更多選項和彈性。


　　他指出，現時，本港約1100平方公里的面積中，已發展面積僅佔約四分之一。隨著政府進一步開拓更多土地供居住及擴大發展容量，政府必須對交通網絡和系統提前作出部署，讓整個發展能更快、更高效，適時配合區內所需。截至去年，本港人口約730萬人，其中逾390萬人居於新界地區，佔比約54%，數字較20年前高出3.4個百分點；居於九龍的人口比例持平在約30%；居於港島區的人口佔比則減少逾3個百分點，降至約15%。
　
東涌新市鎮擴展後將提供額外6.2萬伙
　
　　他表示，上周東涌線延線舉行了動工典禮，這個鐵路項目將增加東涌東及東涌西兩個鐵路站，預計於2029年年底竣工，在通車後，日後居民由東涌東往返中環的車程可縮短21分鐘，除了讓市民的出行更便捷，也會帶來巨大的經濟效益。


　　他提及，東涌新市鎮擴展後，將提供額外6.2萬個住宅單位，容納多18萬人口，屆時整個東涌居住人口將會增加到約30萬人。區內亦會提供康樂、教育和社區設施，包括專上學院。此外，擴展計劃亦會大幅增加東涌的辦公室和酒店樓面面積，為區內帶來4萬個新就業機會。
　
小蠔灣站、屯門南延線等項目今明年動工
　
　　他續指，除了這項目外，未來幾年本屆政府還會全力提升新界的交通網絡建設，以配合包括北部都會區在內的整體發展。新界西將有三個項目，分別為小蠔灣站、屯門南延線和洪水橋站；在新界東北則有北環線第一期的古洞站。這幾個項目將分別在今明兩年內動工，可望釋放沿線土地的發展潛力，創造更大的容量。

 

撰文:經濟通採訪組

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