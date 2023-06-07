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政府計劃下月起容許配偶共用醫療券，正擬定執行細節

07/06/2023

　　醫務衛生局就去年《施政報告》提出的優化醫療券計劃，向立法會提交文件交待進展，下月將容許配偶共用長者醫療券，現正擬定計劃執行細節，申領過程會盡量簡化、毋須預先申請，以盡量便利長者。


　　根據初步設計，同意共用醫療券餘額的長者和配偶，只需要在任何一方使用醫療券時，一同親身陪伴對方到醫療服阞提供者，並出示身份證和申報婚姻狀況登記一次，雙方的戶口便會立即在電腦系統上連結，直至任何一方提出書面請求選擇退出。


　　醫衞局續指，當長者本人醫療券戶口餘額耗盡後，即可使用已連結的配偶戶口醫療券餘額。當局亦推出一系列系統改善措施，包括引入電子同意書，取代以往紙本同意書，以及在長者和配偶使用醫療券時，透過電話短訊通知他們。


　　當局提出，將推出為期3年的醫療券獎賞先導計劃，長者只需在健康檢查、慢性疾病診斷管理等特定基層醫療服務，使用至少1000元醫療券，戶口即可獲自動發放500元獎賞。當局正制定細節，將配合「慢性疾病共同治理計劃」，一併在今年第四季推出。

 

撰文：經濟通採訪組

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