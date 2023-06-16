  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃色橡皮鴨父親節維港巡遊後將結束展覽

16/06/2023

　　正在維港展出的兩隻巨型黃色橡皮鴨，主辦方公布在星期日(18日)父親節，其中一隻橡皮鴨將於維港巡遊，之後便會結束展期。


　　海上巡遊將於當日下午約1時開始，其中一隻橡皮鴨會由中環海面出發，途經銅鑼灣避風塘、炮台山東岸公園主題區，再游向尖沙咀，途經星光大道，到文化中心後再折返中環。巡遊一共約2個多小時，市民可於維港兩岸觀賞，主辦單位呼籲當日避免駕駛或乘坐私人船隻靠近，以免衝擊或製造海浪影響橡皮鴨。


　　展覽現場的網購領取處則將繼續開放至6月22日(星期四)下午8時，供已網購的顧客前往提貨。


　　由由創意品牌AllRightsReserved(ARR)主辦、荷蘭藝術家霍夫曼製作的黃色巨型橡皮鴨，相隔10年後第二度訪港，於本月10日起正式展出，而至周日將陪伴大眾度過兩個周末。ARR創辦人SK Lam表示，感謝各界熱烈支持，而大型戶外海上充氣藝術裝置，本來就需要面對不同天氣及突如其來的外在環境挑戰，而經過連日而經過連日觀察，與專業團隊商討後，再衡量過營運成本等因素，認為最適合於周日為展覽圓滿作結。


　　今次展覽獲全城熱烈支持，包括支持機構香港旅發局及主力贊助保誠保險。其他贊助包括csl. 、昂坪360、意博金融、ZA Bank，及合作夥伴港鐵公司。

 

撰文：經濟通採訪組

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

45.200

異動股

06160

百濟神州

118.000

異動股

00857

中國石油股份

5.810

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 45.250
  • 06160 百濟神州
  • 118.100
  • 00857 中國石油股份
  • 5.810
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.150
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.180
股份推介
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.710
  • 目標︰$1.10
  • 09696 天齊鋰業
  • 56.750
  • 目標︰$69.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 268.600
  • 目標︰$300.00
  • 00598 中國外運
  • 2.730
  • 目標︰$3.10
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.150
  • 00700 騰訊控股
  • 363.000
  • 00005 滙豐控股
  • 60.750
  • 00001 長和
  • 49.450
  • 00941 中國移動
  • 63.950
報章貼士
  • 00973 L'OCCITANE
  • 22.700
  • 目標︰$25.80
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.710
  • 目標︰$1.18
  • 03606 福耀玻璃
  • 32.200
  • 目標︰$35.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/06/2023 14:17  《中國要聞》習近平晤蓋茨：中美關係基礎在民間，盼兩國人民友好

16/06/2023 14:05  《Ａ股焦點》傳中國加大基建谷經濟，建築板塊揚，中交建A升5%

16/06/2023 13:20  恒指重上兩萬關，阿里巴巴漲近3%，騰訊、京東升逾1%

16/06/2023 10:52  【外圍經濟】日央行維持貨幣政策不變，強調必要時加碼寬鬆

16/06/2023 09:26  《中概異動》百濟神州反彈高開7%，遭申訴百悅澤侵權將堅決辯護

16/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出７２﹒６５億元，買中移動沽盈富

16/06/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】野村維持百濟神州「買入」，花旗恢復莎莎「買入」

16/06/2023 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒８２１４，兩周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

杭州亞運臨近兼獲瑞信唱好，體品股隨時再落鑊可以點揀？
人氣文章

新聞>香港要聞

黃色橡皮鴨父親節維港巡遊後將結束展覽
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】布林肯北京之行　大棋局下小過招
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

12款循環扇 2／3安全測試肥佬 4款易觸電 1款易夾兒童手指
人氣文章

小薯茶水間

美國最高薪實習排行榜！Uber、TikTok、Meta都上榜！第1位人工有幾高？Top10多數係呢2大行業！
人氣文章

玩樂 What’s On

消委會 ︳ 狗狗炎夏下水禮！消委會檢視室內外寵物泳池：資訊欠透明度！主子揀泳池要考慮7個因素 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

大談自慰血淚史！自慰以前原來罪大惡極、惡病纏身？電療、火燒、刑具、死刑出齊禁慾？每周幾多次自慰才算正常？
人氣文章

Fashion

告別大Logo、Monogram，低調奢華是今年時尚皇道！了解內行人才明白的Quiet Luxury、Quiet Fashion精髓！
人氣文章

Fashion

雨天穿出時尚感！百年品牌雨靴推薦：戴妃同款HUNTER、全人手製作AIGLE、皇家認證BARBOUR，雨季輕鬆出門！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
專家話
人氣文章
粟米是否太高糖？原條粟米代替白飯可助減脂，更可改善消化功能？解答3個關於粟米的常見疑問！
人氣文章
易醒、早醒、多夢都算失眠！邊4類人最易失眠？中醫：按穴位可改善！4款食療推介
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2023 15:01
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2023 15:01
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2023 15:01
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/06/2023 14:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/06/2023
杭州亞運臨近兼獲瑞信唱好，體品股隨時再落鑊可以點揀？
人氣文章香港要聞16/06/2023
黃色橡皮鴨父親節維港巡遊後將結束展覽
人氣文章FOCUS16/06/2023
【FOCUS】布林肯北京之行　大棋局下小過招
人氣文章財經熱話16/06/2023
《午市前瞻》恒指動力隨好消息消化減退 中石油待50天線再部署
人氣文章香港政情16/06/2023
國家事務研習課程本月初重啟，23名首長級學員參與
人氣文章中國故事16/06/2023
據報中國將推系列提振經濟措施，發萬億元特別國債等
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金