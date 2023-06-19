市民抓緊最後機會，今早冒雨與黃色巨鴨道別

兩隻巨型黃色橡皮鴨昨天(18日)最後一日在維港展出，繼其中一隻橡皮鴨昨日被運走後，另一隻昨晚留在金鐘對開海面的橡皮鴨，亦即將被放氣及移走。今早有不少市民趁最後機會，冒雨與橡皮鴨打卡告別。



主辦黃色巨型橡皮鴨在維港展出活動的單位表示，感謝前往的市民和旅客，共同感受生活及藝術間的和諧，期望後會有期。

撰文：經濟通採訪組

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