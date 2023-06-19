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國泰:7月內地招聘機艙服務員，往返內地航班設普通話機艙廣播

19/06/2023

　　國泰航空(00293)行政總裁林紹波今早向國泰航空全體員工發內部通訊指出，7月將啟動在內地招聘機艙服務員，並會擴大普通話服務範圍；提供新增「服務文化培訓」。他亦表示，未來會優先在往返中國內地的航班，增加講普通話的機艙服務員，再逐步擴展至其他航班，並確保每班往返內地的航班於8月起均有普通話機艙廣播。


　
機艙服務員擁多於一種亞洲地區語言技能可獲新增津貼
　
　　此外，國泰機艙服務員的名牌上將清晰顯示出可提供服務的語言，包括普通話及其他亞洲地區語言，他表示機艙服務員如能使用多於一種亞洲地區語言，可每月獲得新增設的津貼。


　　林紹波向員工表示，國泰未來機艙服務員團隊仍以香港員工為主，也會配合整體顧客需求，在香港以外的地區招聘。在現有團隊上，林紹波稱，7月起會為機艙服務員團隊就以客為先的服務文化提供新增培訓。他強調，新增且持續進行的服務文化培訓，將配合入職、晉升及推出新服務等現有培訓，需要所有機艙服務員參與，而且相關培訓未來會延伸至其他顧客服務團隊。

 

撰文：經濟通採訪組

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