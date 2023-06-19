政府冀公務員薪酬調整與私人機構大致相若，維持競爭力

行政會議通過2023/24年度高層及首長級公務員加薪2.87%，中層及低層公務員加薪4.65%，生效日期追溯至今年4月1日。在立法會公務員及資助機構員工事務委員會上，公務員事務局常任秘書長梁卓文表示，公務員薪酬調整希望與私人機構大致相若，亦希望維持競爭力。



勞聯周小松指，近年公務員實際加薪都低於薪酬趨勢淨指標，薪酬已經追不上私人機構，希望當局在財政狀況改善時，追補加薪。他表示，明白部分高層公務員對調整結果失望，今次加薪幅度已經平衡經濟和公務員士氣等，把低層公務員的加幅，調高至與中層相同的「低跟中」安排，並非機制一部分，會每年按實際情況決定是否沿用。



離職者多屬於退休



梁卓文指，過去一個財政年度公務員離職率增加，但離職的3000多人中，六成多屬於退休，其餘離職公務員中，有四成在試用期內離開政府，但他承認隨著流失率提高，有經驗的公務員減少，會用靈活方式補充人手，包括重聘退休公務員。他又說，本港整體勞動人口減少及有壓力，不只政府部門，亦知道政府人員工作辛苦，會盡力優化公務員的福利。



梁卓文又指，原則上表現不好的公務員不會加薪，但目前較少出現有關情況，會加強管理公務員表現的機制。

撰文：經濟通採訪組

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