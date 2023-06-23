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陳茂波:考慮直接撥出用地予大型企業，有信心北都交椅洲融資足夠

23/06/2023

　　陳茂波接受《大公報》訪問時指出，日後一些創科產業等大型項目，可以用新的思維處理。如果有關公司規模夠大，可聘用很多香港人，並對本港GDP有重大貢獻，可以考慮直接撥出用地，不一定由政府完成土地平整及樓宇建設後才邀請進駐，以讓公司按需要盡快發展，不但有助提升發展效率，亦不需要動用太多政府資源。


　　他亦表示，覓地建屋漸見成效，會繼續全方位增加土地供應，強調有信心能融資足夠資金，解決北部都會區和交椅洲填海的財政安排，加上發展局亦正進行修例，精簡發展程序。
　
已約見逾百企業，首筆港府投資料年底前完成
　
　　陳茂波又說，引進重點企業辦公室已經約見逾百間公司和企業，包括政府有意重點引進的大企業，亦有企業主動接觸，多數傾向落戶河套區、新田科技城。


　　他又透露，去年施政報告提出成立的「香港投資管理有限公司」，首筆投資有望於年底前完成。
　
對提高股市流動性持開放態度
　
　　對於證券業界要求下調股票印花稅，陳茂波指近日股市成交較為淡靜，是受到多種原因影響，包括歐美高通脹高利率及地緣政局複雜。政府對提高股市流動性持開放態度，會與業界保持溝通。陳茂波又表示，期望今年內公布更多基建零售債券的詳情，相信市民會有興趣認購。

 

撰文：經濟通採訪組

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