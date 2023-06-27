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運輸署打擊違規使用2元乘車優惠，首日行動未見違規個案

27/06/2023

　　運輸署昨日起展開大型行動，打擊違規使用2元乘車優惠，未截獲違規個案。香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華今早在電台節目上表示，昨天有運輸署、小巴營辦商職員及保安在小巴總站監察乘客付費情況，並無阻礙行車。他相信小隊對有意濫用乘車優惠的乘客起警惕作用，因此首日沒有發現違規情況亦屬正常。


　
小巴工會:打擊行動有警惕作用
　
　　張漢華稱，大多數紅色小巴都做街坊生意，加上車費便宜，相信甚少有濫用情況。香港的士小巴商總會理事長周國強則表示，小巴與巴士的收費方式不同，部分路線容許乘客落車才付費，導致執法有難度，但相信抽樣檢查的警惕作用大於實際檢控。
　
港鐵加強查票密度港鐵
　
　　港鐵公司(00066)稱，為了加強打擊逃票及違規使用車費優惠相關行為，已由前日(25日)起上調附加費款額，重鐵網絡附加費由500元增加至1000元，而輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元上調至370元。港鐵的顧客服務及收益保護組專責執行查票職務，每日在網絡內於不同地方，例如出入閘機旁，進行查票工作。港鐵已加強查票密度及調配人手，以防止逃票及違規使用車費優惠的行為。

 

撰文：經濟通採訪組

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