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差估署:5月樓價指數按月跌0.7%，結束4連升

28/06/2023

　　差餉物業估價署數據顯示，今年5月本港私人住宅樓價指數報351，按月跌0.7%，連升4個月後轉跌，按年則跌9%。今年以來累升4.9%。


　　中小型單位(100平方米以下)售價指數按月跌0.76%；較大面積單位(100平方米或以上)售價指數按月跌0.7%。


　　租金指數方面，4月私人住宅租金指數升至180.6，按月升1%，連升4個月，按年升1.5%。今年累升2.9%。

 

撰文：經濟通採訪組

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