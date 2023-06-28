差估署:5月樓價指數按月跌0.7%，結束4連升
28/06/2023
差餉物業估價署數據顯示，今年5月本港私人住宅樓價指數報351，按月跌0.7%，連升4個月後轉跌，按年則跌9%。今年以來累升4.9%。
中小型單位(100平方米以下)售價指數按月跌0.76%；較大面積單位(100平方米或以上)售價指數按月跌0.7%。
租金指數方面，4月私人住宅租金指數升至180.6，按月升1%，連升4個月，按年升1.5%。今年累升2.9%。
撰文：經濟通採訪組
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差餉物業估價署數據顯示，今年5月本港私人住宅樓價指數報351，按月跌0.7%，連升4個月後轉跌，按年則跌9%。今年以來累升4.9%。
中小型單位(100平方米以下)售價指數按月跌0.76%；較大面積單位(100平方米或以上)售價指數按月跌0.7%。
租金指數方面，4月私人住宅租金指數升至180.6，按月升1%，連升4個月，按年升1.5%。今年累升2.9%。
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/06/2023 14:21
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/06/2023 14:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/06/2023 14:05
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