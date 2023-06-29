  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

第四批認可醫學資格名單，5內地大學共7個課程納入

29/06/2023

　　政府公布《醫生註冊條例》下第4批認可醫學資格院校名單，納入21間境外院校、合共25個課程；當中5間是內地院校，包括復旦、清華、上海交通、中山及浙江大學，一共有7個醫科課程獲認可。其他新納入名單的院校包括英、美和澳洲的醫學院。


　　第4批名單將於月底刊憲，同日生效，下周三(5日)提交立法會，進行先訂立後審議的程序。目前獲特別註冊委員會承認的非本地醫學資格，已增至共100個，持有名單內醫學資格的非本地培訓醫生，可申請循特別註冊途徑來港執業；委員會仍正評審其他符合條件的非本地醫學院課程，制訂下一批名單。
　
盧寵茂：課程教學語言非唯一考慮
　
　　醫務衛生局局長盧寵茂表示，新一批名單公布後，對引入非本地培訓醫生會有很大幫助，又指新納入名單的內地院校課程，大部份都以中英文雙語教授，部份是英語教學，強調在特別註冊制度中，語言不是唯一考慮因素。


　　他又指，獲承認的內地醫學院課程，英語水平相當高，政府亦會持續評估相關課程是否符合要求，確保整體質素大致與本港兩間醫學院的水平相若。
　

議員歡迎納入內地高質素院校課程
　
　　新民黨立法會議員李梓敬表示，新納入名單的中山大學醫學學士課程，會以中文作為教學語言，他歡迎有歐美以外的內地高質素院校加入名單，認為有助輸入更多醫生，紓緩本地醫療人手緊張。

 

撰文：經濟通採訪組

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

45.550

異動股

02469

粉筆

3.850

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

82.150

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 45.600
  • 02469 粉筆
  • 3.840
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 123.700
  • 02269 藥明生物
  • 35.700
股份推介
  • 02130 嘉泓物流
  • 7.870
  • 目標︰$10.00
  • 06110 滔搏
  • 7.180
  • 目標︰$7.53
  • 02688 新奧能源
  • 98.600
  • 目標︰$108.00
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 10.100
  • 目標︰--
  • 09999 網易－Ｓ
  • 152.000
  • 目標︰$175.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 334.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.150
  • 00001 長和
  • 47.600
  • 00005 滙豐控股
  • 60.350
  • 00939 建設銀行
  • 5.050
報章貼士
  • 00179 德昌電機控股
  • 10.020
  • 目標︰--
  • 00303 偉易達
  • 50.600
  • 目標︰$54.50
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.870
  • 目標︰$5.28
熱炒概念股
即時重點新聞

29/06/2023 10:23  【國際要聞】錯把伊拉克當烏克蘭，拜登多番口誤再惹健康關注

29/06/2023 10:05  《本港樓市》堅尼地城地皮明截標，美聯測量估值約20.68億元

29/06/2023 09:39  《中概異動》小鵬(9868)曾升逾5%創年內新高，G6今上市

29/06/2023 09:24  《異動股》太古A及太古B高開，逾300億售美國太古可口可樂

29/06/2023 09:22  恒指高開8點報19180，信義玻璃升1.3%，翰森製藥跌2%

29/06/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒０９億元，買盈富沽中聯通

29/06/2023 08:29  【大行炒Ｄ乜】中信里昂調高太古Ａ目標及評級，首予阿里健康買入

23/06/2023 17:51  《嚟緊炒Ｄ乜》國泰航空突破下降軌，中線目標價１２銀

29/06/2023 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８３２１，美元兌人幣升報７﹒２４７２

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

【譚新強專訪】香港最重要保持資訊自由　發展加密貨幣交易已過時
人氣文章

新聞>專訪

【譚新強專訪】拜登非「老懵懂」　提防美國設道德高地陷阱
人氣文章

新聞>專訪

【譚新強專訪】「解鈴」債務待中央出手　應逐步開放資本帳
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

台灣#metoo｜台灣主持一哥黃子佼被爆性騷擾！兜風耳易闖禍？兩耳兜風真係一無是處？
人氣文章

政經范局．范強

普京廚子背後插刀 2
人氣文章

食療新意思．陳沛思

夏天飲食生冷易傷胃陽！推介「夏至羊肉湯」，有助陰陽氣交臟腑安和，為秋冬打底！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

如威尼斯般的浪漫美景：入住傳統伊根木造舟屋，享受古樸寧靜的一泊二食
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

由嗅覺到觸感、由聞香到按摩！香薰治療師Chamie：處理好心情，再處理事情
人氣文章

Art & Living

以夢幻的煙火拉開帷幕：爆破藝術家蔡國強與YSL呈獻最新個展《宇宙遊—從“原初火球”出發》
健康好人生 Health Channel
人氣文章
涼冷氣飲涼茶可能令身體更虛弱！落雨天飲食要健脾袪濕！推介「淮山節瓜核桃雞湯」
人氣文章
參加馬拉松不求成績！最緊要好玩有趣！富士山、雅典、埃及比賽團大受歡迎
人氣文章
醫美抗皺迷思！肉毒桿菌毒素真係有毒？點解會打到「膠面」？除了改善皺紋，仲可改善斜視、醫暗瘡、治多汗症！點用先安全？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/06/2023 12:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/06/2023 12:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/06/2023 12:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/06/2023 11:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章國際動態29/06/2023
錯把伊拉克當烏克蘭，拜登多番口誤再惹健康關注
人氣文章專訪29/06/2023
【譚新強專訪】香港最重要保持資訊自由　發展加密貨幣交易已過時
人氣文章專訪29/06/2023
【譚新強專訪】拜登非「老懵懂」　提防美國設道德高地陷阱
人氣文章專訪29/06/2023
【譚新強專訪】「解鈴」債務待中央出手　應逐步開放資本帳
人氣文章財經熱話29/06/2023
鮑威爾發表鷹派講話，市場早有預料，美股僅小幅波動
人氣文章香港要聞29/06/2023
第四批認可醫學資格名單，5內地大學共7個課程納入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金