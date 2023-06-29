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陳恒鑌料三隧分流首階段效果不明顯，冀明年次季檢討

29/06/2023

　　立法會昨日三讀通過三隧分流條例草案，條例草案委員會主席陳恒鑌表示，首階段會實施的「633方案」，西隧全日收費都高，相信市民難以接受，分流效果應該不明顯，至於第二階段的不同時間不同收費相信可行。


　　陳恒鑌出席電台節目時表示，期望整體環境理想情況下，政府可以再調整3條隧道的收費，例如私家車在晚上劃一減至20元，期望最快可在明年第二季起開始檢討。


　　他又指，新方案下，私家車在晚上非繁忙時間的隧道費比的士便宜，理解的士業界要求的士隧道費調低至全日20元，認為若對分流有好處，會支持建議。
　
*3隧費用劃一減至20元不獲通過*
　
　　對於航運交通界易志明提出修正案，調低的士及商用車輛使用紅隧及西隧的收費至20元，陳恒鑌說，易志明本身建議3條隧道費用劃一減至20元，有關概念是好，有助降低商用車的營運成本，但立法會主席審批後的修正案，不批准辯論東隧收費減至20元，修正案內容有不足，因此他不支持；易志明提出的修正案昨日經過辯論後不獲通過。


　　勞聯立法會議員林振昇支持易志明的修正案。他相信，如果紅隧及西隧收費減至20元都有分流效果，未必差過「633方案」，而且必定有部分車輛由東隧轉為使用西隧，又相信紅隧的商用車壓力會減少。

 

撰文：經濟通採訪組

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