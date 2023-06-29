  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【賣地計劃】發展局下季推啟德及東涌住宅地，涉1740伙

29/06/2023

　　政府公布本財年第二財季（2023年7至9月）賣地計劃。發展局局長甯漢豪在記者會上表示，將推出2幅住宅地招標，分別位於啟德，佔約1325個單位，加入興建175米地下街、8100平方米社福設施賣地條款；東涌，佔約415個單位；共提供約1740個單位。

 

發展局局長甯漢豪（Rex攝）

 

　　連同下季度將有11個私人發展及完成契約修訂項目，合共提供約2310個單位。計及不同來源，第二財季預計可提供約4050個私人住宅單位。另外，計及首兩個財季可提供約8280個單位，佔全年目標1.29萬伙近65%。

 

　　市建局則為衙前圍村項目，料提供750個單位。

 

過往重推流標地皆成功售出 證市場連繫

 

 （資料圖片）

 

　　甯漢豪表示，政府不能在市況良好才賣地。對於過去屢有地皮流標情況，她認為，發展商有自身考慮，參考政府過往重推曾流標地皮，亦能成功售出，認為政府亦與市場存在連繫。她強調，政府所訂底價參考多項因素，不會純粹視乎市場估算。

 

　　至於自2007年起開展的衙前圍村重建項目，剛完成換地手續，甯漢豪指出，早前市建局跟業權人已達成協議，惟範圍內發現古跡、古物，因此涉及保育方案，方案去年已獲古諮會支持，她相信所有事情現已解決。

 

　　季內所推出的東涌地皮，並非將納入青年宿舍所述用地，她相信，待民青局敲定相關條款後，將適時推出該地皮。

 

平常心面對高球場爭議 重申9公頃建屋目標

 

　　甯漢豪指出，對於粉嶺高球場收地建屋爭議，她會以平常心對待，且公聽會上出現不同意見為預期之內，重申政府目標於9月起收回該32公頃土地不變，康文署遂研究管理方法。她續稱，維持土地北端約9公頃地用以興建公營房屋目標。

 

　　至於沙中線工程事件，甯漢豪回應指，政府昨已清晰表達，屋宇署票控僅為跟進工作一部分，目前尚有其他刑事調查進行當中。

 

撰文：經濟通採訪組

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

45.300

異動股

02469

粉筆

3.930

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

82.200

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 45.300
  • 02469 粉筆
  • 3.930
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 124.700
  • 02269 藥明生物
  • 35.950
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 63.350
  • 目標︰$68.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 7.880
  • 目標︰$10.00
  • 06110 滔搏
  • 7.070
  • 目標︰$7.53
  • 02688 新奧能源
  • 97.400
  • 目標︰$108.00
  • 09991 寶尊電商－Ｗ
  • 10.000
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.200
  • 00700 騰訊控股
  • 333.600
  • 00001 長和
  • 47.550
  • 00005 滙豐控股
  • 60.850
  • 00388 香港交易所
  • 299.000
報章貼士
  • 00179 德昌電機控股
  • 10.060
  • 目標︰--
  • 00303 偉易達
  • 50.950
  • 目標︰$54.50
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.830
  • 目標︰$5.28
熱炒概念股
即時重點新聞

29/06/2023 16:44  《盤後部署》恒指期結日失守萬九關，京東短線料延續尋底格局

29/06/2023 17:25  《互聯互通》港交所與北交所建合作機制，支持企業「北+H」上市

29/06/2023 16:44  【賣地計劃】發展局下季推啟德及東涌住宅地，涉1740伙

29/06/2023 16:36  金管局與銀行公會推出保障消費者防詐騙約章

29/06/2023 17:54  【達沃斯論壇】夏季達沃斯論壇閉幕，明年遼寧大連市舉辦

29/06/2023 17:43  【北水炒Ｄ乜】淨流出３５﹒８９億元，買中移動沽盈富

29/06/2023 08:29  【大行炒Ｄ乜】中信里昂調高太古Ａ目標及評級，首予阿里健康買入

23/06/2023 17:51  《嚟緊炒Ｄ乜》國泰航空突破下降軌，中線目標價１２銀

29/06/2023 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８３５２，美元兌人幣軟報７﹒２４０１

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

【賣地計劃】發展局下季推啟德及東涌住宅地，涉1740伙
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》人幣脫離低位，外資連走三日，「北+H」上市將推
人氣文章

新聞>財經熱話

傳美擬收緊AI晶片輸華，晶片股反應微華虹逆市俏，憧憬國策扶持？
品味生活
生活
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王Son姐 | 畢業生搵工：最緊要Matching同Timing！專才、外勞夾擊，把握機會行呢步先
人氣文章

玩樂 What’s On

7月片單｜10大新上電影、Netflix、Disney+劇集推介！發哥闊別5年大作《別叫我“賭神”》、懸疑劇大師最新韓劇《惡鬼》、Marvel年度重頭《秘密入侵》
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

台灣#metoo｜台灣主持一哥黃子佼被爆性騷擾！兜風耳易闖禍？兩耳兜風真係一無是處？
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

Cheers to Dad！父親節為一眾「威爸」送上精品威士忌、到Hidden Bar品酒兼玩刺激Casino！
人氣文章

Art & Living

蘇富比呈獻Queen靈魂主唱Freddie Mercury巡迴展與拍賣，公開逾千件私人珍藏！
人氣文章

Travel & Dining

聯乘米芝蓮星級總廚、食評家饗宴！置地廣場「LANDMARK Tasting Mastery」：頭炮菜單品嘗濃香法國洋葱配黑松露、中法fusion釀雞、當造荔枝甜品
健康好人生 Health Channel
人氣文章
感情疏離的「假面婚姻」：無言以對、缺少親密生活，應該繼續若無其事維繫幸福假象？
人氣文章
「親筆情書、交換日記，這是一段純真的婚外情嗎？」廣末涼子的真摯剖白，竟得到輿論手下留情
人氣文章
炎夏補水飲水最好？未必！英國研究：測試13款飲品「補水指數」，清水只係no.10！最有效竟然係佢？這兩款飲品易脫水
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/06/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/06/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/06/2023 20:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/06/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章香港要聞29/06/2023
【賣地計劃】發展局下季推啟德及東涌住宅地，涉1740伙
人氣文章中國故事29/06/2023
《神州經脈》人幣脫離低位，外資連走三日，「北+H」上市將推
人氣文章財經熱話29/06/2023
傳美擬收緊AI晶片輸華，晶片股反應微華虹逆市俏，憧憬國策扶持？
人氣文章香港政情29/06/2023
配合七一升旗儀式，港島將實施特別交通安排
人氣文章財經熱話29/06/2023
人民幣離岸轉跌逾二百點穿7.26，即期穿7.25
人氣文章國際動態29/06/2023
「泰坦號」潛水器殘骸打撈上岸，疑尋獲人體組織
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅法科日常你問我答！點樣知自己係唔係撞邪？竟然有人中「叮噹降」！？靈體都會直接搵師傅求助！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金