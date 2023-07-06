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政府建議的士增六座位設車隊制，並引入司機記分制

06/07/2023

　　政府建議引入的士車隊制度，期望提升個人化點對點交通服務的整體質素；以及將的士座位上限增加至六座，收費與四或五座的士一樣，提供較舒適的乘車體驗。


　　運輸及物流局向立法會提交文件，建議的士車主可集合的士組成車隊，再向運輸署申請車隊牌照，在受監管的平台下提供優質的士服務；混合或市區的士車隊預期要有300至1000輛的士，新界的士車隊要有100至350輛的士。
　　
引入兩級制罰則及違例記分制

　　另外，針對部分司機濫收車費、拒載、故意損壞咪表等行為，政府建議引入兩級制罰則，初犯維持現行的罰款1萬元及監禁6個月，而再犯則可被罰2.5萬元及監禁1年。又建議引入違例記分制，例如濫收車費會被記10分，司機2年內記滿15分或以上會被取消駕駛的士資格。

業界：無必要設記分制，罰則過重

　　汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠則質疑，業界未必有條件組成數百人的車隊，亦擔心車隊管理及僱傭關係保障問題。他又指，支持違例記分制度，但認為罰則過重。工會的分會主任何志強認為，沒有必要再針對的士司機設違例記分制，指本港已經有道路駕駛者記分制度，認為政府可修訂現有條例以增加阻嚇。

 

撰文：經濟通採訪組

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