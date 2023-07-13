申訴公署：房署長者住屋空置率高，倡改以中轉屋出租

申訴專員公署主動調查房屋署有關「長者住屋」及「改建一人單位」安排，認為相關單位需要共用廚廁等設施是不合時宜，空置房間及單位大約有1100個，拒絕編配數字亦偏高，建議考慮停止將有關單位編配予一般公屋申請人，並參考過渡房屋的概念，讓有逼切需要的市民短期居住。





一型長者屋等近500公屋單位空置逾十年



現時共有逾4700間長者屋，分為一型、二型及三型，一型及二型住戶需要共用廚房及浴室，而三型則有獨立浴室，而一人改建單位有逾380個，同樣需要共用廚房及浴室。公署指，八成一型長者屋及近九成改建一人單位，合共近500個，空置逾十年。



申訴專員公署指，二型及三型設計的「長者住屋」空置率高達15%，房委會整體空置率不超過1.3%的水平，批評空置率偏高難言理想，過去5年，每年僅約3%公屋申請者接受編配入住「長者住屋」，反映當局將共用設施的單位為一般單位是「不合時宜」。



批評公屋表格無列名有機會共用廚廁



值得留意的是現時無申請「特快公屋編配計劃」或「長者住屋」的公屋申請者，拒絕接受編配到此類廚廁共用的單位，已被視作使用一次配房機會，有公屋申請者對此安排表示不滿，申請專員公署認為，當局未有在公屋申請表格中清楚解釋，有機會被編配到的「長者住屋」須與他人共用廚房及/或洗手間。



報告又說，在2016至2021年間，有超過370個單位獲收回，並還原為6人以上單位，認為可釋放大單位給人數較多的家庭。

撰文：經濟通採訪組