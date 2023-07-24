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陳茂波:政府已鎖定未來7300公頃土地供應來源

24/07/2023

　　財政司司長陳茂波在網誌中撰文表示，土地房屋是關乎經濟民生的重要並須迫切處理的課題。政府已經鎖定未來7300公頃土地的供應來源，超出了《香港2030+》報告預計2019至2048年間6200公頃的土地需求；而未來十年「熟地」的供應量將達到約3300公頃，當中超過一半將來自北部都會區和交椅洲人工島這兩個策略增長區。



精簡法定程序加快造地

　　他指出，為了回應社會對加快土地供應的殷切期望，有需要在保留公眾參與的同時，精簡相關的法定程序，省卻重複和性質相似的、並理順不合時宜的安排，以縮短有關時間，而兩周前，立法會三讀通過《2022年發展(城市規劃、土地及工程)(雜項修訂)條例草案》，草案修訂了六條主體法例，精簡了城市規劃、收回土地、填海、道路和鐵路工程等法定程序，並提出了多項加快發展進程的措施，例如精簡《城市規劃條例》下的制圖步驟以加快規劃過程。經修訂的條例將會在今年9月1日生效，可惠及不同的發展項目，當中包括北部都會區及交椅洲人工島。

建造業輸入勞工計劃上周一開始接受申請

　　他指出，在人力供應方面，政府正與業界攜手推行香港建造業推廣計劃，推廣行業的專業形象和發展機會，以吸引更多新人入行。政府去年亦向建造業議會撥款10億元，以培訓更多人才和提升業內工友的技能。


　　他提及，加強本地培訓難以在短時間內滿足業界的人手需要，特別是建造業涉及工種較多。據建造業議會今年初公布的人力預測報告預計，到2027年建造業的人力短缺將上升至超過4萬人。故此提出了「建造業輸入勞工計劃」作為輔助措施，該計劃於上周一(17日)開始接受申請，配額上限1.2萬個，這充分考慮了保障本地勞工的就業機會和收入，同時亦避免勞動力不足而嚴重制約香港的發展。


　　他續指，全力覓地、增加土地供應來源、精簡法定程序、更好統籌政府行政流程、應用先進技術和增加人手供應等工作，都是朝向同一目標，必須全方位、多措並舉、多管齊下、全力以赴，加快造地建屋，積極為香港的長遠發展創容賦能。

 

撰文：經濟通採訪組

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