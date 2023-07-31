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陳茂波：第二季GDP增速放緩，但整體經濟繼續改善

31/07/2023

　　政府明天(1日)公布第二季本地生產總值預先估計數字，財政司司長陳茂波預告，按年增長幅度可能較第一季的2.7%稍為放緩，而全年目標為3.5%至5.5%，但整體經濟仍處於改善的軌道上。


　　陳茂波在網誌表示，本地消費和訪港旅遊業是今年以來推動經濟復蘇的主要動力。而拉動本港經濟增長的「三頭馬車」當中，私人消費在第二季仍然是支撐增長的主要環節，但貨物出口在外圍環境持續疲弱下仍然面對相當嚴竣的壓力，同時本地固定投資在第二季預料會略為回軟。

對香港中長期發展充滿信心

　　陳茂波指，展望短期，中共中央政治局會議早前為下半年經濟工作做好部署，相關措施將有力支持內地經濟今年較快增長，對香港經濟不同環節都有幫助。


　　陳茂波又提到，三年疫情後，很多市民的生活模式改變，港人北上消費情況明顯增加，而近月來港內地旅客或更多傾向在本地進行文化深度遊，消費模式或許出現變化。


　　他認為，本港需要更具特色和創意的市場營銷策略和活動，開創新的消費增長點，提升本港旅遊之都、盛事之都、美食之都和好客之都的吸引力和競爭力，希望與業界探討更多新穎構思，進一步帶旺市道，中長期而言，陳茂波對香港的發展充滿信心。

 

撰文：經濟通採訪組

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