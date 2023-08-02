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團結香港基金倡新田科技城提供創科換地補價優惠，初期直接批地

02/08/2023

　　團結香港基金發表新田科技城發展建議，包括政府主導發展，私人參與為輔；以商業原則快速招商引資；因應集聚程度精準批地。

 

（Rex攝）

 

　　基金會建議，政府可要求業權人換地前先鎖定有意進駐龍頭或創科企業，獲批准後，原址換地擴至創科用途，並提供補地價優惠；允許業權人申建人才公寓，但最高住宅樓面面積不應超過創科腦途總樓面面積10%，設只租不賣條款；收地除現金賠償外，發行「新田科技城發展債券」予業權人選擇。

 

　　團結香港基金副總裁葉文祺在記者會上指出，上述債券利率分為固定及浮動部分，後者與科技城發展一籃子KPI掛勾，使其享有發展紅利。此外，針對業權人選擇之外，對土地使用人，如處理棕地使用者或寮屋居民問題時需有針對性措施。

 

建議增債券收地賠償選項

 

（Rex攝）

 

　　批地方面，基金會建議初期對目標龍頭企業直接批地，制訂平衡框架保持透明度，之後可採限制性招標引入企業，隨創科集群成形，可採「概念與價格」雙信封制招標。最後才採用公開招標方式，以最大程度提高地價收入。

 

　　團結香港基金研究員梁躍昊則建議，在「北部都會區督導委員會」下增設「新田科技城工作小組」，以作為按商業原則運作的一站式招商引資執行協調機制。小組可由財政司司長或副司長領導，並由創新科技及工業局擔任秘書處；並為新小組設KPI。

 

　　招商引資方面，基金會續建議提供針對性激勵措施；設表現掛勾KPI。另建議政府營造便捷社區，培創科生態。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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