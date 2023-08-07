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洪水橋擬棄高架捷運改用無軌電車，署方指因造價較低

07/08/2023

　　屯門區議會一個委員會即將開會討論洪水橋廈村一帶綠色運輸系統的可行性研究結果，土木工程拓展署向屯門區議會一個委員會提交文件，講述研究結果，建議新運輸系統採用環保路面模式，即環保巴士或無軌電車，而非曾經建議高架軌道捷運。


　　走線方面，研究結果建議系統全長16公里，貫通洪水橋/廈村及元朗南新發展區，並連接屯馬線天水圍站和洪水橋站，以及輕鐵泥圍站和頌富站。


　　署方指，與高架軌道模式相比，路面模式車站可達性高之餘，視覺影響及建造成本亦較低，毋須另設新的專用行車路，可以靈活調整路線及班次。
　
田北辰憂令輕鐵錯誤重演，阻塞其他交通工具
　
　　實政圓桌立法會議員田北辰關注，路面模式的載客量有限，不足以應付20萬人口的龐大需求，又指「共用路權」會令輕鐵的錯誤重演，阻塞其他交通工具，認為應該以高架形式發展。　


　　立法會交通事務委員會委員張欣宇指出，整體成本不一定比有軌系統低，因參考外國經驗，無軌電車建造成本雖然低，但路面亦需進行額外加固工程。


　　當局曾於2009年起研究在啟德興建單軌高架鐵路，連接九龍灣及觀塘商貿區，結果胎死腹中。今次可行性研究報告再度否定高架鐵路的模式。

 

撰文：經濟通採訪組

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