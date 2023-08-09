國泰航空(00293)中期虧轉盈賺42.68億元，不派息
09/08/2023
國泰航空(00293)公布，截至今年6月底止中期，錄得股東應佔溢利42.68億元，去年同期錄虧損49.99億元，每股基本盈利61.5仙，不派息。
若撇除優先股部分，國泰航空上半年普通股股東應佔溢利為39.59億元，去年同期虧損52.99億元。
期內，收益435.93億元，按年增1.35倍。
撰文：經濟通採訪組
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國泰航空(00293)公布，截至今年6月底止中期，錄得股東應佔溢利42.68億元，去年同期錄虧損49.99億元，每股基本盈利61.5仙，不派息。
若撇除優先股部分，國泰航空上半年普通股股東應佔溢利為39.59億元，去年同期虧損52.99億元。
期內，收益435.93億元，按年增1.35倍。
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|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2023 16:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2023 16:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/08/2023 16:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/08/2023 15:55
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