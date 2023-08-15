  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

航空業首輪批出2841個外勞配額，地勤佔逾700個

15/08/2023

　　運輸及物流局完成審批航空業輸入勞工計劃第一輪申請，28間公司共2841個配額獲批，涉及全部10個容許輸入的工種，佔計劃6300個配額上限的45%。輸入最多的工種是地勤人員，批出719個配額，機坪服務員和機艙工作員，分別批出445和366個配額。未獲批的申請包括不符合指定工種和本地員工與外勞比例，以及申請人未就申請配額的職位進行本地招聘。另外，一宗申請因計劃提供的工資，低於工種工資中位數而未獲批准。

運通：沒有一次過申請所需名額

　　有地勤工會表示，隨著機場三跑啟用後，對人手需求將會更高，不擔心外勞會影響本地勞工加薪幅度，但一次過輸入700多個地勤，未必夠時間培訓。


　　運通國際發展公司高級主任方振龍表示，目前欠缺數十名人手，但考慮到成本、住宿等問題，所以只申請了20個地勤名額，沒有一次過申請所需的所有名額，日後會視乎情況再申請。
　　索迪斯人力資源部主管鄧以德表示，申請了約30個客戶服務的外勞名額，自從本港年初恢復通關後，公司一直有透過不同渠道招聘本地勞工，包括今年曾經加薪兩次，但招聘反應仍然不理想，欠缺的人手大約有50至60人。

客車及直巴輸入外勞超額申請

　　運輸及物流局發言人說，期望輸入勞工盡快到港接受培訓及投入工作，以紓緩航空業人手嚴重短缺的問題，並支持行業持續復蘇。會適時公布計劃下第二輪申請的詳情。


　　另外，公共小巴和客車行業共有118名客運營業證持證人，申請輸入1601名司機，小巴司機申請佔547個，約佔900個配額的6成；本地客車和跨境直通巴士共申請輸入1054個司機，超出兩者合計的800個配額。當局預計審批工作下月下旬完成。


撰文：經濟通採訪組

銀行定存息率突破5厘！即刻上etnet格出最佳定存息率！► 了解詳情

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

65.850

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.570

異動股

01919

中遠海控

7.670

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 65.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.560
  • 01919 中遠海控
  • 7.680
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 97.900
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 134.500
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 16.520
  • 目標︰$18.40
  • 00598 中國外運
  • 2.860
  • 目標︰$3.10
  • 00728 中國電信
  • 3.960
  • 目標︰$4.50
  • 00857 中國石油股份
  • 5.770
  • 目標︰$6.20
  • 00941 中國移動
  • 66.950
  • 目標︰$72.48
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.450
  • 00700 騰訊控股
  • 333.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.860
  • 02007 碧桂園
  • 0.820
  • 00941 中國移動
  • 66.950
報章貼士
  • 00728 中國電信
  • 3.960
  • 目標︰$4.50
  • 00014 希慎興業
  • 17.100
  • 目標︰$27.00
  • 09633 農夫山泉
  • 43.250
  • 目標︰$48.65
熱炒概念股
即時重點新聞

15/08/2023 09:25  【人行操作】人行降政策利率，逆回購降10基點MLF降15基點

15/08/2023 10:00  【聚焦數據】內地7月社會消費品零售總額增2.5%，大遜預期

15/08/2023 10:00  【聚焦數據】內地7月工業增加值增3.7%，顯著低預期

15/08/2023 10:29  【聚焦數據】統計局：將暫停發布青年人失業率，完善統計工作

15/08/2023 10:54  《Ａ股焦點》旅遊餐飲股跌，7月消費增2.5%年內最低大遜預期

15/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８８﹒４４億元，買盈富沽快手

15/08/2023 08:23  【大行炒Ｄ乜】野村降內銀目標，伯恩斯坦睇好油股

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

分析：料LPR利率跟隨MLF利率降10-15基點
人氣文章

新聞>財經熱話

Tesla減價再掀價格戰，惟恒汽獲紐頓入股惹憧憬，新能源車股可趁調整吸納？
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】數據不似預期，央媽橫空減息
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

打工仔職場4大地雷！微軟前HR高層：別對公司太忠誠！持這3大理據要求加薪一定輸！威脅方式最錯？ 1
人氣文章

著數速遞

搶平機票│快閃遊必睇5大航點優惠！台中、高雄$1,300有找 / $1,220來回胡志明市、$1,206來回峴港！即睇出發日期 1
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】信貸弱、信託爆，刺激政策仍待「開大小」
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

168、生酮以外的人氣飲食法！「蛋白質減重法」：不節食兩星期都能輕鬆減磅？2個食譜在家自製高蛋白餐！
人氣文章

Fly with Luna．夏月

如溫泉旅館般的小鎮！城崎溫泉半天散策提案：七大特色外湯巡遊、漫步大谿川、細嘗天然溫泉水
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Made in Hong Kong：推介2個手信級別本地家居香氛品牌，手工製、天然純素、安全無害！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
人到中年有共鳴！上有長輩，下有兒女，照顧者容易有情緒病！3個方法紓減壓力兼回氣
人氣文章
輕鬆安老 | 為Golden Age做好準備！黃金時代基金會展覽開鑼！免費睇過百攤位+實用講座！體驗VR極限遊戲、見識超精緻日式軟餐、安老家具
人氣文章
長者退化性膝關節炎要防寒防濕！避免拎重物、行企太耐！紓緩疼痛按這5個穴位 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2023 14:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2023 14:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2023 14:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/08/2023 13:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事15/08/2023
分析：料LPR利率跟隨MLF利率降10-15基點
人氣文章財經熱話15/08/2023
Tesla減價再掀價格戰，惟恒汽獲紐頓入股惹憧憬，新能源車股可趁調整吸納？
人氣文章FOCUS15/08/2023
【FOCUS】數據不似預期，央媽橫空減息
人氣文章最Hit資訊15/08/2023
大粒MAC「語文的生命」計劃　培養香港年輕一代熱愛中文、傳承中華文化
人氣文章財經熱話15/08/2023
《午市前瞻》恒指反彈阻力19500 金沙業績改善值博
人氣文章香港要聞15/08/2023
航空業首輪批出2841個外勞配額，地勤佔逾700個
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金