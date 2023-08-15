工聯會建議港府借鏡澳門，設「外勞煞停機制」

工聯會權益委員會表示，現時香港輸入外勞政策猶如「中門大開」，擔心會損害本地勞工就業機會，令工資受壓，建議當局仿效澳門的做法，包括設立輸入外勞煞停機制，在人手過剩或經濟下行時，優先解僱外勞，以及成立專責小組，專門處理輸入外勞相關事宜，包括投訴及求助。







輪入外勞或令工資待遇受制



工聯會權益委員會日前與澳門工聯會就輸入外勞問題交流討論。工聯會副理事長丘燿誠表示，根據澳門統計數字，截至去年，澳門共有16萬名外勞，佔整體就業人口四成。他認為，外勞過量必定對本地工人造成一定影響，工資待遇明顯受遏抑。



工聯權委副主任、立法會議員梁子穎指，澳門在疫情期間，曾出現「本地人無工開、外勞有工開」的現象，當地輸入外勞的兩大行業，包括酒店及飲食業、建築業，過去5年的行業工資中位數的升幅遠低於通脹，是反映過量輸入外勞會影響本地工人就業，希望當局設立「外勞煞停機制」，當經濟下行及就業率減少，或發現行業工資中位數被壓低時，必須要停止輸入外勞，保障本地工人。



促加強本地職業培訓



梁子穎稱，政府為了解決勞動人口不足、拼經濟、解決短期問題，但今次舉動必定會引來長期的大問題，政府在促進本地工人就業優先及拼經濟發展之間要取得平衡。



工聯會亦表示，當局早前透露建造業輸入勞工計劃已接獲5宗申請，涉及輸入數千名工人，業界普遍擔心未來各個工種有可能要凍薪，促請政府加強本地職業培訓，並為工人提供就業配對服務等。

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