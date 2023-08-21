李家超:香港是一個可圓夢地方，將有政策促旅遊發展

行政長官李家超10月將發表任內第二份《施政報告》，政府昨日在筲箕灣一間小學舉辦首場施政報告地區諮詢會。不少市民關注香港在疫後旅遊和經濟復甦的問題，李家超回應指，香港是一個可圓夢的地方、有很多機遇，短線而言旅遊有很多方面可發展，如本港是「美食之都」、很方便、自由和包容，文化內涵和表演等場地亦可吸引大家，透露施政報告會有相關政策推出。



他又稱，港府短期會積極推動活動「搞活」夜市，長遠而言亦會優化香港的旅遊事務，他指現時的旅客不止是來港購物，而是追求環保、文化、美食、古蹟等深度遊，港府將會繼續開拓新天地。



李家超會後在社交平台發帖感謝踴躍發言表達意見的街坊，以及觀看直播的網民留言提出的看法。他表示今次的諮詢會涵蓋土地房屋、交通運輸、創科、金融、文體、教育、青年、扶貧、醫療和社福等議題，並參照上年獲好評的小組討論環節，讓他和團隊能更近距離接觸市民，進行具建設性的雙向交流。下一場地區諮詢將於下周日(27日)在沙田一間學校舉行。

撰文：經濟通採訪組





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