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西九財困，盛智文建議考慮私有化M+或戲曲中心

24/08/2023

　　西九文化區預料2025年出現資金鏈斷裂問題，管理局已向政府提交自負盈虧方案。蘭桂坊集團主席盛智文(Allan Zeman)建議，考慮私有化部分現有西九建築，例如M+或戲曲中心，將這些設施的租予私人機構約三、四十年，由有生意頭腦的商界營運，建立可持續模式。他承認具爭議，但強調需尋找其他出路，否則只會逐漸耗盡資金。他指類似例子是海洋公園，提供30年土地予商界發展酒店及分享利潤。
　

搞活夜市，須與眾不同不能賣廉價品
　
　　盛智文接受《星島日報》訪問時表示，香港晚上街道人流減少與航空運力不足有關，指國泰(00293)運力恢復程度迄今僅約65%，預計明年底才會回復至100%，除出差外，外國旅客未必願意花高昂的機票價格來港旅遊。


　　他指出，香港「購物天堂」已失去吸引力，傳統商場需變化和轉型才有競爭力，又認為要吸引旅客和本地人晚上消費，必先辦好國際盛事及展覽，建議會展每周一場展覽，吸引高增值過夜旅客。


　　他提及，對於港人蜂擁北上消費，盛智文直言對本地消費很大傷害，但食肆不應抱怨，若希望客人繼續光顧，就要作出改變。他指香港若要搞夜市，必須與眾不同，若賣普通廉價品，只會變成另一赤柱市集般的「死場」。

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