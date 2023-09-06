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政府向財會申7000萬注資賑災基金，議員關注是否用得其所

06/09/2023

　　政府向立法會財委會申請7000萬元撥款，向賑災基金注資，部分用於支援因颱風杜蘇芮引發水災而受影響的內地災民。
　
內地水災、菲律賓風災和印度水賑災總撥款9700萬
　
　　政務司司長陳國基表示，特區政府在諮詢賑災基金諮詢委員會後，早前已原則上同意向九個賑災機構批出合共約6500萬元的賑災撥款。另外，亦收到其他機構申請合共約900萬元撥款，以援助菲律賓風災災民和印度水災災民。總括而言，就內地水災、菲律賓風災和印度水災，已知的所需賑災撥款總額約為9700萬元。


　　他指出，賑災基金截至8月28日的未動用結餘約為7200萬元，餘額不足以應付上述約9700萬元的已知所需撥款，因此有急切需要向基金注資，以應付機構提供緊急援助的撥款需求。除了需要應付迫切的撥款需求外，亦須確保基金有足夠結餘，以應付本財政年度餘下時間機構可能提出的其他撥款申請，又指預留年度撥款1億元約一半的額外金額，以應付本財政年度下半年可能出現的其他需求，是一個恰當的做法。連同基金所欠缺的約2500萬元差額，故建議一共追加撥款7000萬元，以補足基金。
　
對首次申請撥款機構不會降低標準
　
　　陳國基又表示，審批撥款有既定機制，對首次申請撥款的機構不會降低標準，包括會審視申請機構的能力和申請撥款的紀錄，亦要當地政府證明有賑災需要；撥款批出後，政府會監察他們援助人數確保根據計劃行事，當局有需要亦會派員到現場視察，賑災工作完成後，會要求機構提交經審核的報告，確保公帑用得其所。
　
有議員關注撥款是否真正落到災民手上
　
　　超過30個議員申報與向賑災基金申請撥款的機構有聯繫，僅小部分會參與討論和投票，選委界馬逢國質疑會上是否有必要每個議員申報。財委會主席陳振英表示，有份參與救援機構日常運作的議員才需要申報，並就是否參與討論或表決表態，避免利益衝突。


　　多名議員關注政府有否機制監察撥款是否真正落到災民手上，新思維狄志遠表示，今次申請撥款的機構大多首次申請，亦與內地有密切聯繫，關注他們是否有能力進行救災工作。

 

撰文：經濟通採訪組

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