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商務部：支持香港成為一帶一路經貿合作重要紐帶

13/09/2023

　　商務部副部長郭婷婷表示，商務部支持香港鞏固提升國際金融航運和貿易中心地位，發揮貿易、投資通道作用，成為「一帶一路」經貿合作的重要紐帶。包括支持香港企業各界人士參加進博會、服貿會、中國東盟博覽會等區域性會議，做大做強離岸貿易等新業態，更好保障全球產業鏈供應鏈穩定暢通。此外，支持香港發揮專業服務優勢，共同建設「一帶一路」優質項目，推進內地香港共建國家三方合作。


　　郭婷婷在「一帶一路」高峰論壇上致辭時指，商務部與香港特區政府保持密切合作，積極推動香港參與和助力共建「一帶一路」。商務部近年搭建政府+業界多層次機制平台，在兩地經貿合作委員會工作機制下，成立「一帶一路」建設合作專責小組，指導工商界聯合成立了工商專業委員會。商務部將支持香港舉辦「一帶一路」國際交流活動，擴大香港在共建「一帶一路」中的參與度和影響力，鼓勵內地與香港企業攜手合作，支持港企參與境外資產合作區建設，已經促成了70多項投資合作意向。


　　郭婷婷提到，將支持香港發揮兩地合作優勢，在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)框架下進一步擴大對香港服務貿易，增進數字貿易合作，支持香港作為單獨關稅區盡早加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，更廣泛參與國際和區域經濟合作。

 

撰文：經濟通採訪組

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