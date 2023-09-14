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石澳道中午起有限度重開，供紅色小巴及緊急車輛使用

14/09/2023

　　受暴雨影響，今早全線封閉的石澳道在中午12時開始有限度重開，供一條指定路線的紅色公共小型巴士及政府車輛作緊急用途使用。


　　政府發言人說，為免影響緊急維修，石澳道暫時不會開放予其他車輛使用，包括巴士和私家車，直至路政署人員完成搶修和道路加固工程。視乎天氣和工程進度，目標是在今日內重開石澳道一條行車線供所有輕型車輛使用。
　　發言人指，紅色公共小巴提供有限度服務，由中午12時起分別由筲箕灣站公共小巴總站及石澳停車場每30分鐘開出一班，並視乎現場情況及車輛調配安排，考慮提供額外班次。


　　鑑於石澳道部分臨時修補物料今早被大雨沖走，路政署和土木工程拓展署人員經仔細考察和風險評估後，認為涉事路段可供一條往來筲箕灣和石澳的公共小型巴士有限度使用。為審慎起見，乘客必須在受影響路段下車，讓司機在不載客的情況下駛過受影響路段，而乘客只需徒步走過約100米的受影響路段後，再登車繼續行程。


　　政府呼籲市民如非必要，避免前往石澳道，以免影響緊急施工進度。公共小型巴士乘客亦必須聽從現場指揮，小心行經涉事路面，以策安全。


　　路政署和土木工程拓展署人員正全力進行緊急維修，以期在安全的情況下，盡快重開一條行車線供輕型車輛使用，方便當區居民出入。

 

撰文：經濟通採訪組

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