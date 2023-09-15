黃傑龍：本港有「主場優勢」，夜繽紛力度足否有待觀察

優質旅遊服務協會主席黃傑龍認為，政府開展「香港夜繽紛」活動的方向正確，因為並非只設立一個夜市，而是帶動整個夜經濟，讓現有商戶獲益。至於力度是否足夠，則要視乎落實後的情況，相信最少不會令目前的夜經濟轉差。



黃傑龍表示，今年初疫後剛復常時，生意突然回復得很快，很多商戶人手不足的問題相當嚴峻，現在如果突然有太多生意，也應付不到，形容「過量投資」未必好。他指，不少僱主仍抱持觀望態度，未必會在現階段聘請外勞，相信政府刺激經濟後，大家對前景有希望，就自然會請人。



*所有措施都要實時檢討*



他早前曾建議政府推出夜市消費券，但當局未有接納其意見。他指，如果當局認為現時不適合花巨額派發消費券，他不會有意見，又形容現時的措施某程度上是「刀仔鋸大樹」，各界一同盡力「用誠意搭夠」，而非以金錢堆砌，相信政府會適時投放資源。



他又相信現時各方仍在摸索，如港鐵(00066)提供乘車優惠等配套措施，商戶或者會提供優惠，或延長營業時間，認為所有措施都要實時檢討。他承認港人北上消費的競爭強勁，但考慮到要計及交通等因素，認為本港商戶仍有主場優勢。

撰文：經濟通採訪組

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