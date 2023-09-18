華富邨寶血小學將停辦，玫瑰崗學校停辦中學部

香港適齡學童人口下降，華富邨寶血小學發公告表示，受華富邨重建及搬遷計劃的衝擊及學童人口下降影響，將於2025/2026學年起停收小一，2028/29學年結束後停辦。現正就讀的學生，包括2023/24學年入讀的小一學生，將能在原校畢業。



玫瑰崗學校的辦學團體計劃2025至2026學年結束後，停辦中學部。玫瑰崗中學校監何幼孫神父向家長發信，回應停辦中學爭議。他指出，中學收生人數大幅減少，並無改善跡象，學校高峰期有超過2000名學生，下降至現時至大約400人，較2019年下降了6%。玫瑰崗幼稚園和小學的註冊人數，自2019年以來驟降65%，學校面臨如何在有限財政預算內，維持高質量的教育和服務。



為確保學校順利過渡，校方將成立委員會，與辦學團體緊密合作，共同為學生及教職員，提供過渡最佳方案。另外，會尋求其他學校的協助，取錄玫瑰崗中學的學生，校方亦會與教區聯繫，協助教師尋找教席。



玫瑰崗中學校長蘇佩婷昨日發聲明指，辦學團體提到中學收生人數下降的說法與事實不符，學校在政府資助下，並沒有出現財務困難。學生面對突如其來宣布停辦中學的轉變，會有壓力和負面情緒。相關聲明其後在學校網頁消失。



教育局回覆查詢時表示，十分關注事件，教育局會繼續與有關辦學團體和學校保持溝通，提供適切的協助，並敦促辦學團體及校方要充分保障學生的福祉，按需要向學生提供適切的輔導和支援。

撰文：經濟通採訪組

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