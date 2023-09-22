  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

根德園停辦 | 根德園幼稚園三年後停辦，收生大減年輕家庭移民成風

22/09/2023

　　九龍塘傳統名校根德園幼稚園今日透過eClass公布，自本學年起，根德園會用3個學年逐年停辦，2024/2025及2025/2026學年不再招收K1新生，直至2025/2026學年閉校。校方表示，根德園幼稚園創辦人兼校監黃慧嫻已正式去函通知教育局


　
本學年新生人數大降4成
　
　　根據根德園幼稚園新聞稿，黃慧嫻解釋，目前學校教職員隊伍共有74人，其中30%已屆或接近退休年齡。而本學年K1入讀人數大幅減少，入讀K1的新生僅300人，較上一學年少40%，香港出生率跌至歷史新低，且學校目標客群的年輕家庭移民成風，故決定停辦這所營運近60年的私立獨立幼稚園。

 

（新聞稿圖片）

 

 

延伸閱讀：

 

30/05/2023

84%幼園下學年收生大減 逾半陷財困或需裁員

　　教聯會本月初訪問320間幼稚園，當中74%為非牟利幼稚園，22%為幼兒園或幼兒中心，其餘為獨立私營幼稚園。結果發現，近84%幼稚園表示下學年的K1學生人數大減，近3成半按年減少21至30名學生。調本亦發現，有4成受訪學校指今個學年放棄學額的學生增加，當中逾84.2%學校反映主因是所在校區出生率下跌，另有逾75.4%學生因移民而退學。（相關文章）


01/02/2023

逾7成收生減近25% 教聯會憂爆幼園倒閉潮

 

　　近年出生率下跌，加上移民潮等因素，導致學校收生減少，幼稚園更是首當其衝。教聯會早前調查發現，本港逾7成受訪半日及全日制幼稚園，去年收生減少近四分一，分別平均少收23和19名新生，另有逾半學生因為移民而退學。且有9成學校預期來年收生人數繼續下降，6成學校表示須裁減老師人數。（相關文章）


【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

66.900

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.440

異動股

01919

中遠海控

8.190

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 67.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.420
  • 01919 中遠海控
  • 8.200
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 68.000
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 128.400
股份推介
  • 00570 中國中藥
  • 3.390
  • 目標︰$3.80
  • 00517 中遠海運國際
  • 3.260
  • 目標︰$3.41
  • 01800 中國交通建設
  • 3.820
  • 目標︰$4.30
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.000
  • 目標︰$4.19
  • 00512 遠大醫藥
  • 4.100
  • 目標︰$4.696
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 309.400
  • 00001 長和
  • 41.600
  • 00941 中國移動
  • 67.800
  • 00388 香港交易所
  • 293.400
  • 00005 滙豐控股
  • 61.300
報章貼士
  • 01448 福壽園
  • 5.580
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 2.830
  • 目標︰$3.80
  • 01199 中遠海運港口
  • 4.820
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

22/09/2023 12:09  《午市前瞻》外資有望回流支撐港股反彈，新秀麗有力再戰8月高位

22/09/2023 12:06  恒指半日升213點報17868，網易升近5%，國藥逆市跌3%

22/09/2023 11:02  《魚缸博客》恒指呈大型雙底料展3浪，港交所處橫行底攻守兼備！

22/09/2023 12:32  唐英年再獲委任西九管理局董事局主席，任期兩年

22/09/2023 12:50  京東到家:iPhone15系列較14系列銷售額增長逾2.5倍

22/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒４４億元，買中移動沽快手

22/09/2023 08:21  【大行炒Ｄ乜】信義玻璃遭多間行降目標價、大行睇好小鵬

22/09/2023 12:02  《嚟緊炒Ｄ乜》京東集團築底成功，中線目標價１５０銀

22/09/2023 11:50  《財資快訊》美電軟報７﹒８１８３，一周拆息較上日維持５厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

【上海特寫】工博會成機器人擂台，國產貨與海外「四大家族」碰頭
人氣文章

新聞>財經熱話

納指急挫港科技股先跌後倒升，獲大行唱好可博反彈？
人氣文章

新聞>香港要聞

根德園停辦 | 根德園幼稚園三年後停辦，收生大減年輕家庭移民成風
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

世界50大酒店排行榜出爐！Top 5以亞洲區酒店佔多！香港這間酒店no.2！公開奪冠意大利酒店有幾奢華
人氣文章

玩樂 What’s On

世界50大酒店排行榜出爐！Top 5以亞洲區酒店佔多！香港這間酒店no.2！公開奪冠意大利酒店有幾奢華
人氣文章

小薯茶水間

WhatsApp騙案 ︳ Meta分享9大防騙攻略＋公開3大官方帳戶、專屬電郵、電話！騙徒訊息有咩特徵？遇到可疑內容點做最安全？
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

名廚加盟米芝蓮一星法國餐廳！有水準$1,688 Tasting Menu：試創意北海道毛蟹咖喱、海膽雅枝竹撻、招牌香烤本地三黃雞
人氣文章

ChatENT．月巴氏

陳百強65歲冥壽——懷念他的歌聲，凝望他的優雅
人氣文章

Fashion

RIMOWA x TIFFANY & Co.驚喜聯乘！限量絕美Tiffany Blue珠寶首飾箱、行李箱，最強奢華之作！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會測試 | 24款急凍粟米粒 / 青豆大比拼！粟米粒不是愈貴愈好！9款青豆獲5星滿分！這人氣品牌粟米青豆都最低分！即睇詳細評分
人氣文章
出軌原來好普遍？XX%香港人曾出軌！不忠重複出現機會大幾多倍？事件爆發切忌做一件事！人生邊兩個關口最易出軌？
人氣文章
輻射 | 福島排放核污水3星期！輻射無處不在？邊啲日本海產食物高危？會否誕畸胎？用微波爐、電話、做放射治療會否受輻射影響？專家終極拆解！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2023 15:05
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2023 15:05
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2023 15:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/09/2023 14:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事22/09/2023
【上海特寫】工博會成機器人擂台，國產貨與海外「四大家族」碰頭
人氣文章財經熱話22/09/2023
納指急挫港科技股先跌後倒升，獲大行唱好可博反彈？
人氣文章香港要聞22/09/2023
根德園停辦 | 根德園幼稚園三年後停辦，收生大減年輕家庭移民成風
人氣文章FOCUS22/09/2023
【FOCUS】波蘭轉身美國冷臉，援烏聯盟裂痕漸顯
人氣文章財經熱話22/09/2023
《嚟緊炒D乜》京東集團築底成功，中線目標價150銀
人氣文章財經熱話22/09/2023
《午市前瞻》外資有望回流支撐港股反彈 新秀麗有力再戰8月高位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金