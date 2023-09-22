  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

消委會遭黑客入侵料員工及月刊訂戶資料外洩，拒交50萬美元贖金

22/09/2023

　　消委會電腦系統遭黑客以勒索軟件惡意入侵，8成系統受到破壞。消委會主席陳錦榮表示，黑客要求消委會周六(23日)晚11時20分前交付50萬美元贖金；如果遲交，贖金就增至70萬美元。


　　消委會強烈譴責黑客的非法活動，強調絕對不會交付贖金，並對事件引起市民不便，深表歉意。
　
*入侵時間約7小時*
　
　　陳錦榮表示，專家確認被入侵的時間大約7小時，翻查紀錄，黑客在星期二傍晚開始入侵系統，員工翌日早上上班，發現系統未能登入，才揭發事件。


　　他指出，目前未能確認被盜數據的內容，但有可能涉及員工、前員工和他們的家屬，以及空缺申請者的資料，例如身分證號碼、住址、出生日期和履歷等；《選擇》月刊訂購戶的資料、消費投訴人士的資料以及消委會合作夥伴保存的資料也可能外洩。
　
*或要等撕票才能確定外洩資料*
　
　　消委會總幹事黃鳳嫺指，鑑證專家認為，目前追查有甚麼資料被盜有一定困難，可能要等到黑客「撕票」才能確定，希望大家諒解。她指，消委會多年來有投放資源提升網絡安全，但黑客無孔不入，即使投放多少資源，也難以完全防範。


　　她強調已即時採取行動加強系統安全，防止黑客再入侵，周四(21日)已向警方報案，並向個人資料私隱專員公署備案。

 

撰文：經濟通採訪組

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回香港要聞

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 沒有相關資料。
股份推介
  • 00570 中國中藥
  • 3.390
  • 目標︰$3.80
  • 00517 中遠海運國際
  • 3.250
  • 目標︰$3.41
  • 01800 中國交通建設
  • 3.820
  • 目標︰$4.30
  • 01658 郵儲銀行
  • 4.030
  • 目標︰$4.19
  • 00512 遠大醫藥
  • 4.150
  • 目標︰$4.696
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 313.600
  • 00001 長和
  • 41.900
  • 00941 中國移動
  • 68.200
  • 00388 香港交易所
  • 296.000
  • 00005 滙豐控股
  • 61.400
報章貼士
  • 01448 福壽園
  • 5.610
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 2.840
  • 目標︰$3.80
  • 01199 中遠海運港口
  • 4.850
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

22/09/2023 12:09  《午市前瞻》外資有望回流支撐港股反彈，新秀麗有力再戰8月高位

22/09/2023 12:06  恒指半日升213點報17868，網易升近5%，國藥逆市跌3%

22/09/2023 11:02  《魚缸博客》恒指呈大型雙底料展3浪，港交所處橫行底攻守兼備！

22/09/2023 12:32  唐英年再獲委任西九管理局董事局主席，任期兩年

22/09/2023 12:50  京東到家:iPhone15系列較14系列銷售額增長逾2.5倍

22/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒４４億元，買中移動沽快手

22/09/2023 08:21  【大行炒Ｄ乜】信義玻璃遭多間行降目標價、大行睇好小鵬

22/09/2023 12:02  《嚟緊炒Ｄ乜》京東集團築底成功，中線目標價１５０銀

22/09/2023 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８１９９，隔夜拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

消委會遭黑客入侵料員工及月刊訂戶資料外洩，拒交50萬美元贖金
人氣文章

新聞>香港要聞

JPEX | 林作3點鐘記者會，交代有關JPEX案件進展
人氣文章

新聞>中國故事

【上海特寫】工博會成機器人擂台，國產貨與海外「四大家族」碰頭
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】波蘭轉身美國冷臉，援烏聯盟裂痕漸顯
人氣文章

生財有道

【綠色債券】綠色債券攻略懶人包
人氣文章

欣欣食乜嘢．曾欣欣

糖尿病 | 缺水同糖尿病有關？4個難以察覺的糖尿病症狀！飲完水幾多分鐘仍然口乾要留意？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

2023秋冬髮色大熱推介：百搭空氣霧感冷棕調、女神IU經典黑茶色、超減齡柔和莓紅棕，時尚顯白！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

Omega 3 | 盤點各式三文魚產品的奧米加3含量！新鮮vs罐頭、煙熏vs 魚生，哪一款Omega 3含量更高？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

10大出軌先兆逐個數！宅男突然外向兼嗜好多多？有外遇性事唔一定減少？一東西最易看出破綻！發現伴侶出軌切忌做呢件事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
Sourdough Bread：吃麵包也能改善腸胃？酸種麵包營養價值比普通麵包3大優勝之處
人氣文章
入境健康申報│內地過關「黑碼」有簡化版！入境申報資料大減8項！教你3方法申請「黑碼」！過程不用3分鐘！
人氣文章
甲狀腺癌新症10年升4成，留意5大症狀！部分病人放射碘治療無效，組織建議標靶藥納藥物資助減患者壓力
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2023 16:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/09/2023 16:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/09/2023 16:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞22/09/2023
消委會遭黑客入侵料員工及月刊訂戶資料外洩，拒交50萬美元贖金
人氣文章香港要聞22/09/2023
JPEX | 林作3點鐘記者會，交代有關JPEX案件進展
人氣文章中國故事22/09/2023
【上海特寫】工博會成機器人擂台，國產貨與海外「四大家族」碰頭
人氣文章財經熱話22/09/2023
納指急挫港科技股先跌後倒升，獲大行唱好可博反彈？
人氣文章香港要聞22/09/2023
根德園停辦 | 根德園幼稚園三年後停辦，收生大減年輕家庭移民成風
人氣文章FOCUS22/09/2023
【FOCUS】波蘭轉身美國冷臉，援烏聯盟裂痕漸顯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名？「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份？70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金