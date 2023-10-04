【賣地計劃】政府今季推一幅大嶼山住宅地涉110伙，不推商業地

政府公布本財年第三財季（2023年10至12月）賣地計劃。發展局局長甯漢豪在記者會上表示，將推出一幅住宅地招標，位於大嶼山長沙，佔約110個單位。

（Tony攝）

市建局則為啟德道／沙浦道及盛德街／馬頭涌道項目，料提供1450個單位。港鐵(00066)亦將推出東涌東站第1期招標，涉1200個單位。連同下季度將有7個私人發展及完成契約修訂項目，合共提供約440個單位。計及不同來源，第三財季預計可提供約3200個私人住宅單位。

計及首兩個財季可提供約1.015萬個單位，佔全年目標1.29萬伙約80%。她亦對全年目標達標樂觀。

另外，政府季內不會推出商業用地。

甯漢豪：推地有政策目標 平常心看待賣地收入

（資料圖片）

甯漢豪指，對於現時市況下會否擔心續見流標，政府有土地供應目標而推地，因此不能夠僅在市況好時推地，市況不好時亦會審慎及按部就班地推出用地。因此，本財季僅推出大嶼山長沙地皮供應不多，料為高檔次單位，由於因應市況而推不同地皮。至於季內未有推出商業地，她稱，可見市場空置率情況，因此暫緩有其道理。

本財年政府暫錄賣地收入70.7億元，連同其他補地價收入，則約97.7億元，僅佔政府全年度850億元賣地收入預測11%。甯漢豪指出，地價收入一向存在不確定性，受市況及位置影響，她將以平常心面對，又稱推地包括政策目標，地價收入僅為附帶結果。

早前流標的港鐵小蠔灣站地皮尚未重推，她指出，港鐵正在作調整及部署，未悉重推時間，但她冀不會影響地皮公私營房屋供應，而現階段已知供應進度不會受影響。

甯漢豪亦提到，洪水橋、元朗多層大廈產業用地，收到10個潛在投資者表示興趣，政府正敲定招標條款，爭取盡快推出。

政府揀選3個海濱地段推動「夜經濟」，甯漢豪指出，海濱往後續有不同活動推出，未必一定舉辦墟市，如以後推出音樂、運動康樂活動。

撰文：經濟通採訪組

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請