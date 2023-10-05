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居屋攪珠 | 黃碧如:居屋申請超額近18倍，反映市場需求平穩

05/10/2023

　　房委會公布新一期居屋及「白居二」的電腦攪珠結果，以決定申請家庭的揀樓次序，今期共接獲約17萬份居屋申請表及約7.8萬份「白居二」申請表。


　　資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，現時本港經濟環境「麻麻地」，息口亦增加了不少，但居屋申請仍超額申請近18倍，反映市場對居屋需求仍平穩，又指難以預測未來居屋的需求，因為除了項目選址外，申請數目多少，亦受多個不同因素影響。


　　新一期居屋有6個屋苑，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑及元朗朗天苑，合共提供9154個單位，是自居屋復售以來最多。以市價62折出售，售價介乎149萬至494萬元。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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新一期居屋攪珠結果出爐，即睇首十個號碼！

一期居屋及「白居二」申請今日攪珠，首10個居屋申請攪出號碼依次為92、31、59、78、01、36、20、68、69、48，有關號碼將用作決定申請家庭的揀樓次序。(閱讀文章)

 

居屋申請2023 | 新居屋公布攪珠結果︰公開頭3個號碼！6大屋苑最平149萬上車！邊個最近地鐵站？睇到河景？一文睇單位地點+幾時揀樓

 

2023年的新居屋於7月31日開始接受申請，香港房屋委員會（房委會）早前宣布「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2023」（「居屋2023」）及「白表居屋第二市場計劃（白居二）2023」（「白居二2023」）的詳情！今日（5日）也公布新一期居屋公布攪珠結果。即睇居屋單位地點及相關連結。(閱讀文章)

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