居屋攪珠 | 黃碧如:居屋申請超額近18倍，反映市場需求平穩

房委會公布新一期居屋及「白居二」的電腦攪珠結果，以決定申請家庭的揀樓次序，今期共接獲約17萬份居屋申請表及約7.8萬份「白居二」申請表。



資助房屋小組委員會主席黃碧如表示，現時本港經濟環境「麻麻地」，息口亦增加了不少，但居屋申請仍超額申請近18倍，反映市場對居屋需求仍平穩，又指難以預測未來居屋的需求，因為除了項目選址外，申請數目多少，亦受多個不同因素影響。



新一期居屋有6個屋苑，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑及元朗朗天苑，合共提供9154個單位，是自居屋復售以來最多。以市價62折出售，售價介乎149萬至494萬元。

撰文：經濟通採訪組

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