美聯測量：大嶼山住宅地估值4億元，發展低密度洋房

政府本財季僅推1幅大嶼山住宅地涉110伙，不推商業地。美聯測量師行董事林子彬表示，估計該大嶼山地皮可發展為低密度洋房項目，若以每呎樓面地價約5000元計，估值約4.09億元，料在區內有發展經驗的發展商或財團入標意欲較高。地皮鄰近太古地產(01972)南大嶼山住宅項目WHITESANDS。項目地皮面積約20.5萬呎，可建樓面面積約8.2萬呎，林子彬稱可建約20至30伙洋房，並估計項目部分單位或享海景，但屬較「冷門」的地皮，惟規模不大投資金額較細，料對中小型發展商或區內有發展經驗的財團有一定吸引力。不過，他稱同區對上一幅地皮於2019年2月售出，當時樓面地價每呎約12740元。





本財季一鐵一局項目估值共逾90億元



另外，本財季供應焦點將落在港鐵(00066)及市建局項目，而港鐵東涌東站項目，估值約23.5億元，以及市建局的啟德道/沙埔道項目，估值約38.89億元，及盛德街項目估值約29.04億元。港鐵東涌東站第1期項目，為「開荒」項目，料有關條件會反映在出價上，故相信入標亦以大型發展及財團為主。市建局的九龍城啟德道/沙浦道項目，規模較大，鄰近港鐵站出口，並且位處41名校網，故具一定吸引力，料日後發展中小戶型為主。至於九龍城盛德街項目，亦算鄰近港鐵宋皇臺站，屬市區罕有優質地皮，景觀不俗，料同樣發展為中小戶型為主，主要迎合上車及用家市場。



林子彬補充，值得留意，由於樓市氣氛淡靜，近期發展商投地意欲亦大減，甚至出現流標情況。最近市場均聚焦施政報告會否減辣或撤辣，料亦影響發展商日後的投地意欲，暫時料入標出價及意欲仍然會較審慎。



團結香港基金:政府調節推地策略，東涌東站地皮流標風險較低



團結香港基金副總裁葉文祺留則指出，今季推出地皮均以中小型地皮為主，反映政府考慮市況而調節推地策略。面對市況轉淡，以及加息周期令發展成本及風險有所增加，發展商的入標意慾及出價均比以往保守，現時並不是推出大型地皮的好時機。



葉文祺指出，「一鐵一局」的地皮因其地理優勢一向受市場歡迎，而且東涌東站地皮技術複雜性不高，相信流標風險較低，對於今年私人房屋土地供應目標保持審慎樂觀。

撰文：經濟通採訪組

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