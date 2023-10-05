  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【施政前瞻】施永青倡樓市全面撤辣，指炒風不會重臨

05/10/2023

　　中原集團主席施永青在一記者會上建議全面撤銷樓市「辣招」，認為過往推辣招屬權宜之計，但現時本港地產市場受壓較大，並可確認樓市已轉勢，冀政府措施「早做好過遲做」。他指出，買家印花稅（BSD）可考慮取消，因與政府「高才通」政策自相矛盾；取消雙重印花稅（DSD）則有助買樓收租人士。至於有指額外印花稅（SSD）取消後賣家將爭相放盤，令樓市暴瀉，他表示贊成自由經濟，自由放盤亦反映經濟情況，又指本港作為國際金融中心，不能將投資、投機行為妖魔化。

 

中原集團主席施永青（Rex攝）

 

　　施永青認為，全面撤辣令現時樓價急升機率很低，炒風應不會重臨，由於撤辣主要穩定市場，樓價有序下跌，亦予政府有空間作其他經濟補救措施，如配合減少土地供應。他又提到，若內地樓市遲出手，「叫停亦不容易」。

 

　　他預期，「撤辣」後樓價會有一定程度反彈，交投量會上升，因方便以往因成本較高而不入市的市民，否則全無功用。

 

黃錦康：未來1-2年經濟增長仍低 冀降社會成本

 

極馬集團榮譽主席黃錦康（Rex攝）

 

　　極馬集團榮譽主席黃錦康指出，「辣招」原為德政，由於過往有很多不成熟的炒家，但同時本港出現經濟增長跑輸的社會成本。他預期，未來1至2年，經濟增長仍低，因此期望今年《施政報告》可降低社會成本，可見現時樓市較1997年時健康，但經濟不太健康，冀經濟可見寬鬆措施。

 

美聯：全年樓價或轉跌3% 連跌兩年

 

（Rex攝）

 

　　美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明指出，如果政府仍未「撤辣」或放寬相關措施，今年全年樓價有機會轉跌3%，即連跌兩年，反映進入深層下行周期。若明年息口未有大變化，不排除明年樓價再跌。嶺南大學兼任教授何濼生則指出，「撤辣」後經濟仍有可能反彈，反之亦然。

 

　　祥益地產總裁汪敦敬表示，現時並非樓市爆破，不見泡沫，總存款量達1997年樓市高峰前的5.8倍，銀行壞帳率亦低。他認為政府一直對樓市表態不清晰，或影響市場買樓或投地活動，因此撤或減辣，只屬其中一項動作，政府需多項動作，息口以外可處理投資環境，以利好市場走勢。富力地產(02777)香港區銷售總監邱宇傑指出，本港政府可參考內地城市減辣，又形容「辣招」為退燒藥，退燒後再食會「發冷」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

70.000

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.340

異動股

01919

中遠海控

7.630

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 70.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.340
  • 01919 中遠海控
  • 7.630
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 68.150
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 125.000
股份推介
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.640
  • 目標︰$0.75
  • 01836 九興控股
  • 8.000
  • 目標︰$8.70
  • 03306 江南布衣
  • 10.380
  • 目標︰$10.70
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 8.080
  • 目標︰$9.00
  • 02888 渣打集團
  • 70.900
  • 目標︰$80.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 299.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.350
  • 00001 長和
  • 40.500
  • 03690 美團－Ｗ
  • 105.900
  • 00388 香港交易所
  • 285.600
報章貼士
  • 00017 新世界發展
  • 15.160
  • 目標︰$16.80
  • 00564 鄭煤機
  • 7.320
  • 目標︰$7.60
  • 06979 珍酒李渡
  • 11.140
  • 目標︰$12.20
熱炒概念股
即時重點新聞

05/10/2023 16:24  《盤後部署》港股反彈乏力續尋底機會高，百威亞太上望21元

05/10/2023 18:35  聯匯40周年任志剛撰文回顧6大事件，曾為負資產設備用方案

05/10/2023 14:26  【施政前瞻】施永青倡樓市全面撤辣，指炒風不會重臨

05/10/2023 17:38  李嘉誠憶新加坡已故總理李光耀，AI答兩地是「競爭合作混合體」

05/10/2023 16:44  恒生銀行(00011)宣派第三次中期息每股1.1元

29/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒２９億元，買美團沽中石油

05/10/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】野村跟進內險股；信義光能遭海通大劈目標價近三成

29/09/2023 12:37  《嚟緊炒Ｄ乜》新地大股東頻增持，長線目標價１１０銀

05/10/2023 17:02  《財資快訊》美電軟報７﹒８２８３，隔夜拆息較上日維持４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

【施政前瞻】施永青倡樓市全面撤辣，指炒風不會重臨
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】大市氣氛薄弱彈力欠奉，北水回歸前難扭弱勢；李澤銘：把握機會入強勢股（有片）
人氣文章

新聞>財經熱話

友邦密密回購摩通籲增持，逆市獨強四連升仍可吼？
品味生活
生活
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王Son姐 | 女人唔易做！三級片女星如何面對「被標籤」？社會何時才放下性別，看重實力能力？
人氣文章

Foodie What’s On

大閘蟹2023｜大閘蟹5大最強推介︰清蒸八両太湖蟹王套餐／150分鐘大閘蟹+涮涮鍋放題／首創蟹粉葱油撈麵
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相 ｜ 女人怎樣最吸引男人？清純氣質還是幫夫潛質？女人5方面提升風情指數！
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

AIRSIDE 大型展覽「想飛」：以藝術連接過去與當下，重塑昔日啟德機場的故事
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

月亮首飾 | 以明月和兔子為靈感的珠寶首飾，將月亮的光芒與溫柔戴上身！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

10大出軌先兆逐個數！宅男突然外向兼嗜好多多？有外遇性事唔一定減少？一東西最易看出破綻！發現伴侶出軌切忌做呢件事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋天咳嗽高發！長期咳嗽不癒易傷肺、傷臟腑！4款湯水食療推介針對不同咳法！川貝燉雪梨潤肺燥、紫蘇糖薑水驅風寒止咳
人氣文章
中秋節講八月十五！蜜桃臀唔易有？美臀之標準公開！性感健康腰臀黃金比例係XX！為擁有美臀超模明星可以去到幾盡？
人氣文章
JPEX | 又係你呀？！愛以抽水、出位言行、享受謾罵吸眼球！有表演型人格缺憾／障礙的人背後是一種甚麼心理狀況？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/10/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/09/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/10/2023 21:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/10/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/10/2023
【施政前瞻】施永青倡樓市全面撤辣，指炒風不會重臨
人氣文章財經熱話05/10/2023
【收市短打】大市氣氛薄弱彈力欠奉，北水回歸前難扭弱勢；李澤銘：把握機會入強勢股（有片）
人氣文章財經熱話05/10/2023
友邦密密回購摩通籲增持，逆市獨強四連升仍可吼？
人氣文章香港要聞05/10/2023
美聯測量：大嶼山住宅地估值4億元，發展低密度洋房
人氣文章香港要聞05/10/2023
居屋攪珠 | 黃碧如:居屋申請超額近18倍，反映市場需求平穩
人氣文章中國故事05/10/2023
【上海特寫】上海認房不認貸滿月：金九成色不足，購房預期仍待變
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金