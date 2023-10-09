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天文台改發3號強風信號，港股下午2時復市

09/10/2023

　　天文台於上午11時40分改發3號強風信號。


　　根據港交所「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，上午11時30分後至中午12時期間解除信號/極端情況/警告，下午交易時段將於下午2時開始。

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