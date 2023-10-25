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施政報告 | 每名新生嬰兒獲2萬現金，家庭可優先揀居屋輪公屋

25/10/2023

　　行政長官李家超發表新一份《施政報告》稱本港夫婦平均子女數目下降至2022年的0.9名新低點。同時，香港是全球最長壽的地區之一，65歲及以上長者佔全港人口比例，將在未來10年內由兩成攀升至近三分之一。他稱，面對出生率持續處於低水平，政府必須有政策導向，鼓勵生育，因此向每名於今日起在香港出生而其父或母為香港永久性居民的新生嬰兒發放一筆過2萬元現金獎勵，為期3年，之後再作檢討。

 

(Shutterstock)

 

房委會推相關優先選樓或配屋計劃

 

　　另2024-25課稅年度起，如納稅人與在今日或之後首名出生的子女同住，其「居所貸款利息扣除」或「住宅租金稅項扣除」的最高限額，將由10萬元提高20%至12萬元，直至該名同住子女滿18歲為止。

 

　　房委會亦將推出「家有初生優先選樓計劃」。由明年推出的居屋開始，預留部分單位配額，讓今天或之後有嬰兒出生的家庭抽籤及優先選樓，直至該名子女年滿3歲為止。每次出售居屋及綠置居會額外預留單位總數10%作優先選樓；及推出「家有初生優先配屋計劃」，加快新生嬰兒家庭的公屋申請獲編配公屋，今天或之後有嬰兒出生家庭，可縮減1年輪候時間，明年4月生效。

 

 

 

增公營輔助生育服務名額

 

　　政府亦會增加公營輔助生育服務名額，醫管局在2024至25年度起計5年內，逐步增加體外受精治療的輔助生育服務名額，由每年1100個增加超過60%至1800個，並加強培訓相關專業人員；及2024至25課稅年度起，政府在薪俸稅和個人入息課稅下，設立每年最多10萬元輔助生育服務稅項扣除。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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