施政報告 | 擬重新規劃紅磡站一帶，消息指不排除建上蓋物業

新一份《施政報告》提到會邀請港鐵(00066)研究重新規劃及發展紅磡站及其周邊鐵路設施用地，以及紅館以南的臨海及碼頭設施用地，合共約10公頃。據政府消息人士稱，紅磡站一帶的土地包括該站旁邊的多層停車場，以及港鐵紅磡大樓，會考慮重置相關物業，希望釋放商住樓面面積，亦不排除該相關物業改為紅磡站上蓋物業。由於現時相關土地屬於其他用途，故日後發展時需改劃用途。



是次研究亦涉及紅館以南的臨海及碼頭設施用地，但不會包括紅館。政府消息人士指，海濱用地不會發展為住宅，但希望可以接駁尖東海傍。消息人士稱會考慮改善紅隧巴士站。



另外，消息人士亦稱，會考慮理工大學在紅隧收費廣場興建3層高綠化平台計劃方案，但不會全面採用。該計劃由收費廣場向海旁伸延，以連接維港多層觀景台，亦可連接港鐵站紅磡站、尖東站、尖沙咀站等。



政府希望港鐵明年提交方案，以更新紅磡站的配套、釋放商住樓面，及締造活力海繽，並加強紅磡和尖東的行人連接性。港鐵表示，會應政府邀請，研究重新規劃及發展上述用地。

撰文:經濟通採訪組

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