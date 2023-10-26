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施政報告 | 李家超：東九龍和啟德集體運輸「寫得落去一定會做」

26/10/2023

　　特首李家超到立法會出席「行政長官2023施政報告答問會」，會上民建聯顏汶羽關注東九龍線和啟德集體運輸系統，報告中未有提及落成時間表，李家超回應指，東九龍線和啟德綠色集體運輸系統「寫得落去一定會做」，明年會邀請不同人士提交意向書，比較一下大致意向、設計標書，相信東九龍線和啟德運輸系統會首先處理，特別啟德居民訴求呼聲很大。

 



鄧家彪：啟德單軌項目縮水

　　九龍東立法會議員鄧家彪指，新方案較上屆政府擱置的啟德單軌項目「縮水」，不連接觀塘及九龍灣的商貿區，未能發揮東九龍作為核心商業區CBD的效益，但認為是「有好過無」，能解決啟德郵輪碼頭上落客的問題，及便捷啟德居民，期望鐵路保留延伸的可能性，在日後連接觀塘及九龍灣。


　　鄧家彪預計，在新技術下，鐵路改為中央系統控制，以組裝合成技術興建，列車使用儲電設備，不需興建電纜，能降低成本，認為每公里造價維持在10多億是合理。他又指，啟德運輸系統以輕軌模式發展，與港鐵營運的重鐵模式不同，認為港鐵發展誘因不大，目前無聽到港鐵有計劃招標。他又關注若由其他運輸系統營運，日後市民在啟德鐵路轉乘港鐵，要付兩程車費，可能會引起基層市民不滿。

 

議員關注港股交投低迷，李家超不要「自己嚇自己」

 

　　新民黨立法會議員何敬康關注港股交投量低迷，問及政府未來會如何帶領香港走出股市低迷，刺激經濟。李家超表示，香港有挑戰，亦有機遇，重申香港是唯一一個集中國、國際優勢於一身的城市，強調不要「自己嚇自己」，又指亞洲地區的經濟增長較全球其他地方高，香港位於亞洲地區的中心地點，未來要繼續強化優勢，開拓新商機、機遇，有信心應對風險。


　　政府收入方面，李家超坦言比預期中有負面因素，但政府提出「大型發展項目發展架構」，有信心可以確保財政有持續性，強調與國際競爭會互見長短，重申不要妄自菲薄。

 

李家超雪卵與盡早生育政策不一致故並無採納

 

　　民建聯立法會議員林琳指，雪卵支援及延長雪卵年期沒有著墨，營造適合生育環境需要工商界鼓勵，有人擔心照顧子女、重返職場等問題，表示大型公司如設有托兒服務則毋須政府投放大量資源。


　　李家超指，醫療政策都是鼓勵生育、盡早生育，雪卵與盡早生育政策不一致，故今次都沒有採納意見，大家都希望最精壯的時候生育。建立育兒友善環境方面，李家超指生育率一直下跌，認為政策導向可令社會有意識鼓勵生育，有利育兒環境。他希望大家不要將重點只是放在2萬元的獎勵金，而是政府提供整套的鼓勵方案。

 

撰文：經濟通採訪組

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