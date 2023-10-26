施政報告 | 陳茂波：住宅市場有序調整，交投量跌無恐慌性拋售

政府周四（26日）舉行《行政長官2023年施政報告》相關措施記者會。財政司司長陳茂波表示，香港屬於細小而開放經濟體，外圍經濟走弱，令本港第三季經濟持續面對困難，打擊市場信心。歐美等地的通脹水平仍高於當地央行定下的目標，外圍貨幣政策仍然偏緊，市場預料高利率維持的時間會較預期長。而地緣政治局勢升溫，亦為經濟帶來不確定性，本港經濟無可避免受影響，認為今年本港經濟的增長動力主要來自訪港旅遊業和私人消費。

（Celia攝）

陳茂波提到，內地8-9月份出口有所回升，第三季經濟增長4.9%，相信全年實現5%的增長目標並無難度。而本港經濟持續困難，經濟復甦速度較預期慢，但第三季日均訪港旅客人數已回復至11.3萬人次，8月酒店入住率升至近9成；由於外圍需求疲弱，本港7、8月貨品出口價值按年跌6.2%；固定資產今年以來扭轉去年下跌趨勢，並於第三季反彈；勞工市場持續改善，通脹維持溫和。

跌市時交投萎縮反映無出現恐慌性拋售

陳茂波稱，住宅物業市場經歷過去兩年有序調整，9月樓價較2021年9月的歷史高位累跌17%，成交量由2021年上半年平均每月6700宗，縮減至今年第三季3100宗，認為跌市時交投萎縮反映市場上沒有出現恐慌性拋售。今年以來本港股市持續受壓，主要受外圍和內地經濟，以及高息環境維持影響。

是次施政報告對每年經常開支影響約數十億元

被問到是次牽涉報告多少新開支，陳茂波指對於每年經常開支的影響大概數十億元；《施政報告》中提出不同投資未來的項目，「大型發展項目融資辦公室」會就個別項目部署籌融資安排，恰當利用市場力量和資金幫助政府進行投資。

股票印花稅及樓市辣招調整合理

（Celia攝）

《施政報告》提出將股票印花稅下調至2021年的0.1%水平，陳茂波表示，下調股票印花稅是官員與特首商量後集體決定，認為股票流動性因素除了在於交易成本，仍視乎投資氣氛、歐美或內地經濟環境、地緣政治等，均影響資金流向、投資者短期情緒等。同時，「促進股票市場流動性專責小組」的報告亦提出，市場結構、上市制度、交易機制和衍生工具持倉限額等亦影響資金流動性。政府會研究惡劣天氣下開市等措施，加上本港買賣差價對比外國市場為高，認為不能單靠單一措施來刺激股票流動性。

樓市方面，陳茂波指當年推出需求管理措施時的環境，包括交投量、炒風、未來供應量及經濟環境情況都與現在不一樣。綜合考慮以上情況後，政府認為在現時階段，「減辣」是合適的做法。

財赤較年初預算高 發展經濟便能增加收入

陳茂波表示，今年財政赤字會較年初預算時高，除了因為《施政報告》內的新舉措，主要因為印花稅和賣地收入都比預期少。他指香港是一個很細小的全開放經濟體，稅收隨著經濟環境波動，審視特區政府財政時，應該以一個經濟周期來看，經濟周期有高有低，整體平衡就可以，不需要側重某一年是盈餘或赤字。

另外，陳茂波指出，《施政報告》中有很多關於發展經濟、增強發展動能的措施，包括引入更多企業；如果能夠引入更多優質企業在港發展，這些企業自然就要交稅給政府。只要大家一起努力發展經濟，不同的稅收增加，亦可以支持民生工作。他又指，推動工作時，亦會小心平衡對政府財政的影響。

撰文：經濟通採訪組

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