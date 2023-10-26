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施政報告 | 黃偉綸：冀2025年展開交椅洲人工島填海工程

26/10/2023

　　財政司副司長黃偉綸出席與多個政策局局長召開記者會介紹《施政報告》相關措施。黃偉綸表示，市民安居樂業需要有足夠房屋供應，土地供應方面，政府有決心積極造地，未來10年公營房屋的需求量為30.8萬伙，而政府已經覓得土地足以興建約41萬個公營房屋單位，超額完成約10萬伙，另外，未來十年有超過三千公頃熟地，重點發展北部都會區和交椅洲人工島。

 

 

財政司副司長黃偉綸（Celia攝）

 

　　黃偉綸表示，會以10個月時間作深入調研，就劏房居住環境訂立最低標準，及調研取締不合最低標準劏房方法，取締行動需考慮過渡安排以免導致無家可歸。他表示，10個月時間緊逼，因為需要多方面考慮制定不同措施，需考量全港劏房戶情況，及取締個別劏房單位方法有序進行，他稱有信心做好，日後開展工作後會公布詳情。

 

　　 黃偉綸重申，期望2025年展開交椅洲人工島填海工程。至於粉嶺高球場的32公頃用地，當中逾20公頃將作靜態公園，而約9.5公頃會發展公營房屋，但因為涉及公營房屋用地的官司正在進行，相信仍要視乎最終結果，目前當局不想揣測。

 

甯漢豪：冀活化紅磡站項目明年有初步方案

 

 

發展局局長甯漢豪（Celia攝）

 

　　發展局局長甯漢豪表示，為加快「北部都會區」發展，擴大「加強版傳統新市鎮發展模式」至所有新發展區，優化執行安排，包括擴展換地安排至指定的產業用地和私營社區或福利設施用地，及促成已擁有發展用地內九成或以上私人土地的土地業權人作統一發展。另外，交椅洲人工島計劃今年會啟動環評程序，希望爭取2025年啟動填海。

 

活化紅磡站項目 冀明年有初步方案

 

　　甯漢豪指，今次《施政報告》提出活化紅磡站及周邊用地項目，項目合計10公頃，會交由港鐵(00066)進行研究，希望明年有初步方案。其次，政府亦會推出試行計劃，分階段將「標準金額」擴展至新界農地，首階段推展至元朗、北區及屯門的現有新市鎮範圍及鄰近的鐵路站的私人發展項目，原因是截至今年7月，新界新發展區以外的申請中，約七成來自上述地點。

 

　　另外，她指出，新一份《施政報告》將強拍最低門檻訂在65%，原因是原先擬定的六成較其他東南亞等國家的門檻低。

 

何永賢：公屋輪候時間「封頂」盼降至4.5年

 

 

房屋局局長何永賢（Celia攝）

 

　　房屋局局長何永賢表示，輪候出租公屋的時間由高峰約6年回落至5.3年，目標逐步向2026至2027年度降至4.5年的目標邁進。估算首批約2100個簡約公屋單位，將於2024至2025年度落成，連同其他簡約公屋項目，2027至2028年度前，將可興建共約3萬個簡約公屋單位。

 

　　何永賢表示，當局亦會成立解決劏房問題工作組，以解決相關問題。根據《長遠房屋策略》，未來10年私營房屋需求為13.2萬個單位，當局未來5年會準備可興建約8萬個私營房屋單位的土地。就公營房屋供應「提量、提速、提效、提質」的措施，「幸福設計」指引方面，正收集居民及各持份者意見，顧問研究預計將於2024年完成，為新建公營房屋項目優化公共空間施及屋邨環境，希望提升居民幸福感。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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