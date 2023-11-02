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余偉文：轉數快將在12月4日開始可以在泰國使用

02/11/2023

　　金管局總裁余偉文出席香港金融科技周後表示，轉數快(FPS)將在12月4日開始與泰國支付系統「PromptPay」推出跨境支付系統，香港市民可在泰國當地逾800萬個商戶以轉數快付款，當中的兌換過程也會完成，同樣泰國旅客也可在香港接受FPS支付的商戶中使用「PromptPay」。

 


　
若美息續升港息會跟加，惟對情況不是太擔心
　
　　對於美聯儲是次暫停加息，他認為，仍需留意現時的通脹情況，又指美國聯儲局主席鮑威爾提及，儘管現時通脹水平有所下降，但距離其目標較遠，現時通脹方向及減慢的程度並不是完全清楚，未來需留意往後勞工市場及房屋市場的數據。


　　余偉文指出，鮑威爾沒有排除繼續加息的可能性，通脹未到目標水平，「現時要諗減息係為時尚早」，若美息繼續上升，香港基礎利率也會跟隨增加，使港息也會跟隨上升，而港元市場有序平穩運作，對相關方面不太擔心。


　　他又指，香港樓市受到不同因素影響，包括土地房屋供求以及政府放寬相關措施等，認為買家及賣家需時消化相關變化，強調局方工作為在樓價上升或下降時，有適當的措施讓銀行體系保持平穩。

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