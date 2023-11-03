德勤料政府本財年赤字1316億，財政儲備降至7000億水平

德勤料政府截至2024年3月底止2023/24財政年度錄得赤字1316億元，原先政府預計赤字為544億元，赤字增加主因賣地收入較低，但展望下半財年，仍有赤柱及金鐘地皮待推，赤字情況仍需觀察視乎後市賣地收入。此外，估計「減辣」會推動印花稅收入。期內利息及薪俸稅收料微增，發債收益增加，以及支出減少。



該行亦估算，截至明年3月底止，財政儲備7032億元，較今年同期下降16%。



料本財年餘下時間尚有200多億債券發行



被問及在現時經濟環境下，該行提出多項減稅建議，德勤中國稅務合夥人尹佩儀在記者會上指出，減稅為其中一個推動經濟措施，現時政府執行不同措推動經濟，形容「餅做大左」，長遠有正面影響。她亦指出，該行對本財年財政收入估算已包含發債收益，料政府本財年餘下時間尚有200多億元債券發行。



地區總部公司稅率倡減半至8.25%



德勤建議，發展地區總部方面，對於在香港設立並具有經濟實質的地區總部，稅率減半至8.25%；調低在港設立並具有經濟實質的環球貿易公司的稅率，亦減半至8.25%。



在專利盒稅務優惠外，該行建議放寬知識產權成本的扣除及放寬研發開支的扣除限制；建議政府對現行稅務優惠進行全面檢討，並提高其在全球最低稅率規則下的有效性，例如提供可退還的稅收抵免。



債券基金及單一家族辦公室方面，建議取消基金和單一家族辦公室豁免徵稅制度下的「5%附帶收入」門檻，即對基金和單一家族辦公室就屬於「合資格資產」的債權投資獲得的利息收入提供香港利得稅豁免。該行亦建議，政府應明確允許使用「單一投資者基金」(Fund of One)結構的養老基金和捐贈基金有資格獲得統一基金豁免制度下的稅務豁免，以吸引更多養老基金及捐贈基金。



政府重提「投資移民」計劃，該行建議政府容許資本投資者入境計劃(CIES)申請者通過其個人實質擁有的主體來持有根據CIES進行的投資，從而使該主體可被視為家族投資控股工具(FIHV)並有機會獲得由單一家族辦公室在港管理的FIHV所適用的利得稅豁免。

新一份財政預算案明年2月28日發表

根據立法會文件，行政長官按照《立法會條例》，指明年1月10日為2024年一般會期開始的日期，並會在12月18日結束，相關公告將於下周五刊憲。



財政司司長將於明年2月28日發表預算案，立法會將於明年4月24及25日恢復二讀辯論，預料會在5月8日表決。

撰文：經濟通採訪組