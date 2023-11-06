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李家超：香港不但是超級連繫人，更是超級增值人

06/11/2023

　　香港特區行政長官李家超周末到訪上海，與上海市領導會面並參加第六屆進博會。

 


　　李家超昨日（5日）在進博會香港分論壇上致辭稱，今年超過300間香港企業參加進博會，數目是歷屆之最，反映港商非常重視內地市場。他又指，香港將不斷發揮獨特的連接平台角色，不但是「超級連繫人」，更是「超級增值人」。除了助力促成合作，香港會貢獻多元的專業服務，並提供廣闊網絡和解決方案。歡迎國際和內地企業來港大展拳腳，善用香港優勢，達至合作共贏。
　　他又提到，未來全球經濟重心將繼續東移，預測內地今年和明年都會錄得高於全球的經濟增長，相信在國家大力的支持下，香港發展空間會越來越廣闊，歡迎國際和內地企業來港大展拳腳。
　
*香港社會表面平穩，但仍有很多「暗流」*
　
　　李家超在論壇後見傳媒，提及維護國家安全話題時表示，雖然目前香港社會表面平穩，但仍有很多「暗流」、「急流」，國家安全風險仍然存在、根基尚待穩固，要小心有人使用「迷惑性手段」，用看似正常的議題推動矛盾、抗拒特區政府或國家管治權。他又說，有信心在政府工作及愛國者治港原則下，相關風險可控，稱政府會做好維護國家安全的工作。
　
*滬港兩地簽署5份合作協議*
　
　　在進博會開幕前，李家超於周六（4日）與上海市委書記陳吉寧和上海市市長龔正會面，雙方就加強兩地合作達成強烈共識，並簽署了5份合作協議，涵蓋職業及高等教育、科研與人才培訓、創新合作、產業合作、國際仲裁合作等，全方位推動兩地開拓更多領域的合作發展。李家超將於今日返港。

 

撰文:經濟通通訊社駐滬記者林雯婕

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