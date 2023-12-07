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楊潤雄：第三季訪港旅客近1044萬人次，回復疫情前約七成

07/12/2023

　　文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日出席香港酒店業主聯會2023年年度大會午宴的致辭時表示，自今年2月全面恢復跨境旅遊後，本港旅遊業邁向復甦。第三季的訪港旅客人數接近1044萬人次，回復至2017年和2018年平均約七成(68%)。港府會繼續採取措施進一步推動旅遊業發展。




冀明年推《香港旅遊業發展藍圖2.0》

　　他表示，「旅遊業策略委員會」將成立，並由他擔任主席，廣納策略性建議，以推動本港旅遊業提速和提質的發展，同時促進旅遊與相關界別融合發展。當局亦會檢視和更新在2017年公布的《香港旅遊業發展藍圖》，並會就此諮詢業界，希望大家屆時踴躍提出意見，目標是於明年推出《藍圖2.0》。

上半年公布郵輪旅遊行動計劃

　　此外，楊潤雄領導新成立的跨部門「智慧旅遊工作組」，致力推動各決策局和部門制定及落實與智慧旅遊相關的措施，透過智能科技提升旅客的旅遊體驗。郵輪旅遊方面，政府會牽頭與其他相關決策局和部門檢視郵輪旅遊的發展，於明年上半年公布行動計劃，目標是在客源市場創造需求、發展郵輪旅遊產品，長遠提升香港作為亞洲郵輪樞紐的優勢。

 

撰文：經濟通採訪組

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