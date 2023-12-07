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寧德時代落戶香港投資逾10億，陳茂波指港創科發展穩步向前

07/12/2023

　　內地新能源車電池龍頭寧德時代(深:300750)落戶香港設立國際總部，今日與科技園簽署備忘錄，寧德時代將來港設立國際總部，並在香港科學園成立研發中心。

 


　
寧德時代落戶香港投資逾十億，創造逾500職位
　
　　財政司司長陳茂波致辭時表示，寧德時代今次落戶香港，預計將投資10多億元，創造超過500個就業職位，肯定是一個好投資，亦有助促進本港創科發展，希望讓企業在國際舞台上有更好發展，特區政府將在創科發展方面堅定穩步向前走，也會支援重點企業，並做好相關配套。


　　陳茂波指，去年12月起集中推動發展人工智能數據科學、生命健康科技、金融科技，以及先進製造業四個範疇，希望可以吸引擁有前端科技的公司或龍頭企業、人才落戶香港，過去一年已有超過30間企業計劃來港，同時將上中下游夥伴帶來港。
　
孫東:寧德時代選擇港設國際總部具戰略眼光
　
　　同場的創新科技及工業局局長孫東指，寧德時代是在全球領先的鋰電池製造商，認為其選擇香港設立國際總部，具有敏銳的戰略眼光，對香港建設國際創科中心，鞏固和提升香港國際金融中心投下信任一票，相信之後會有更多這類企業落戶香港。

 

撰文：經濟通採訪組

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