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立法會三讀通過的士司機違例記分條例草案

14/12/2023

　　立法會以68票贊成、3票反對、13票棄權下，三讀通過政府引入的士司機違例記分制的條例草案。新安排下，當的士司機干犯相關罪行會被記分，如濫收車費、拒載等會被記10分；兜路及「釣泥鯭」等記5分；拒發收據等記3分。

 



的士司機不會單純因乘客投訴而被扣分

　　如果司機累計被記10分，要在指定限期內，自費完成改進課程，通過考試可以減3分，如果沒有遵從就會罰款及監禁。如兩年期間累計被記15分或多於15分，有關司機會被取消駕駛的士資格一段期間。


　　運輸及物流局局長林世雄表示，的士司機不會單純因為乘客投訴而被記分，而是經過警方調查取證各被法庭定罪之後才被記分，又強調記分制對大部分奉公守法的良好的士司機並無影響。

後年上半年就規管網約車平台進行諮詢

　　被問到會否規管網約車平台問題，林世雄指出，政府計劃在明年中就有關規管所涉及的政策和法律觀點，以及海外經驗研究所得的要點，與業界及持份者溝通，並會視乎一宗涉及網約汽車平台司機司法覆核案件的進展，以及案件對規管制度可能帶來的影響等，擬定詳細建議，預料2025年上半年進行詳細諮詢。

 

撰文：經濟通採訪組

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