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聖誕假期結束，上周五至昨日共482萬人次出入境

27/12/2023

　　聖誕節長假期結束，上周五(22日)至昨日，共錄得482萬人次出入境，其中香港居民出入境佔348萬人次。

　


　　上周六(23日)是出境高峰期，當日香港居民有50.7萬人次出境，創疫情以來新高；昨日入境高峰期，香港居民亦有51萬人次入境，是疫情以來第二高。

 

撰文：經濟通採訪組

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