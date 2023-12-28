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環保署:嚴肅依法處理東源街混凝土廠違規作業

28/12/2023

　　環保署表示，就油塘東源街20號及22號的混凝土廠的違規作業情況，環保署定必嚴肅處理，蒐集違法證據轉交律政司考慮及依法跟進。

 


　　環保署指出，自上訴委員會駁回東源街22號混凝土廠有關續牌申請的上訴後，經調查後，證實其總筒倉容量仍超越50公噸。截至12月，已向該廠發出共32張傳票提出刑事檢控，控告廠方違反空氣污染消減通知和無牌運作，該等檢控案件正由法庭處理。


　　環保署亦已向法庭申請禁制令，以制止該混凝土廠運作造成公眾滋擾，法庭正排期審理中。署方亦正與律政司跟進向法庭申請盡快排期審理該等檢控及禁制令案件，以盡早禁止該混凝土廠造成空氣污染滋擾公眾。


　　高等法院原訟法庭早前頒下判詞，指中國混凝土有限公司就油塘東源街22號混凝土廠是否須領取指明工序牌照營運向環保署提出的民事申索並沒有披露合理的訴訟因由，濫用法律程序，並已批准律政司的申請，剔除中國混凝土的申索，並下令中國混凝土須支付訟費。


　　該署稱，自空氣污染管制上訴委員會11月22日駁回該混凝土廠就環保署否決其指明工序牌照續牌申請的上訴，其指明工序牌照失效後，隨即展開執法行動，又已聯同相關部門於上月28日採取聯合執法行動。署方人員正進行蒐證工作，會盡快將蒐集得的證據轉交律政司考慮根據《空氣污染管制條例》提出檢控。


　　此外，環保署正著手修改《空氣污染管制條例》，以加大執法權力封閉違規處所，讓部門未來能夠更快速和有效處理類似情況，預計明年第一季可以把修例建議提交立法會。

 

撰文：經濟通採訪組

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