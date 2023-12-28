內地碩士生疑遭注射冰毒死亡，三男子被控誤殺等罪

一名22歲內地來港修讀碩士男學生，日前倒斃在粉嶺圍一棟村屋附近的空地，調查後相信他曾參加派對，並被注射冰毒，其後昏迷並懷疑死亡。



警方拘捕3名男子，分別被暫控「誤殺」、「非法處理屍體」及「販毒」罪，今天在粉嶺裁判法院提堂。



渠務工人發現村屋對開空地有屍體



警方大埔區助理指揮官鍾志強表示，死者姓許，調查後相信他本月22日晚曾到粉嶺圍一個村屋單位，與另外5名男子開派對，期間有人為死者注射冰毒，其後死者昏迷並懷疑死亡，5名男子將死者抬離案發單位，棄置在不足20米外的空地，其後離開。



一名渠務工人23日到粉嶺圍開工時，見到一名青年倒臥村屋對開空地，於是通知村民。村民見事主已無知覺所以報警。從事主伏屍照片可見，屍首由白布遮蓋，初列屍體發現展開調查。



料死者和涉案人士在交友程式認識



警方本月25日晚突擊搜查涉事村屋單位，拘捕一名51歲、姓關的男子，涉嫌誤殺和非法處理屍體，以及拘捕一名20歲、姓鄭的男子，涉嫌非法處理屍體，並在單位檢獲少量冰毒。警方翌日凌晨在上水坑頭村拘捕另一名62歲、姓鄭的男子，涉嫌誤殺和非法處理屍體。警方指，初步調查顯示，死者和涉案人士是在交友程式認識，當中部分人有能力取得毒品。



法醫初步檢查後，發現死者頭部左後方有一條4厘米的擦傷傷痕，右大腿亦有1厘米擦傷，並無發現明顯致命傷痕，稍後將解剖確認死因。

撰文：經濟通採訪組

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